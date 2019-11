Hoy en La Voz: Alerta en los cuarteles de PSOE y PP; el piso turístico perfecto está en Santiago; Amancio Ortega y Pontegadea; y mucho más

0

La Voz de Galicia Marta Ruiz

La Voz / Redacción 08/11/2019 09:21 h

La cita con las urnas

La movilización de Vox y Unidas Podemos sacude el final de la campaña. La alarma en los cuarteles del PSOE y del PP ha saltado al comprobar que el debate a cinco ha supuesto un formidable escaparate para Santiago Abascal, que puede elevar los resultados de su partido hasta modificar la adjudicación de escaños en muchas provincias en las que socialistas y populares creían tenerlos ya consolidados. El auge de Abascal activa a los de Iglesias, y siembra dudas en la estrategia de PSOE y PP. Aquí lo analizamos.

Anoche el debate de las mujeres se convirtió en un cuerpo a cuerpo más intenso que el de los candidatos. Irene Montero (UP), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Cs), María Jesús Montero (PSOE) y Rocío Monasterio (Vox) se lanzaron a la conquista del 30 % de los indecisos. Se habló también de Cataluña, pero la política social, la economía, el paro, la igualdad, la educación y la sanidad ocuparon más tiempo que el que dedicaron los aspirantes varones a la presidencia del Gobierno el pasado lunes. Repasamos lo mejor y lo peor de cada una de ellas durante el coloquio. Y así lo contamos en directo: Pastor, a Monasterio: «Usted representa lo que representa».

«Sánchez buscará una coalición blanda con el PP con Cataluña como excusa», dice hoy Pablo Iglesias en una entrevista en La Voz. «Si el PSOE necesita nuestros votos, firma hasta nacionalizar la banca», es otro de los titulares que deja esta charla con el líder del partido morado.

También entrevistamos a Jaime de Olano, cabeza de lista del PP por Lugo. «Rajoy fue a Nueva York a reunirse con Alcoa; Sánchez fue y habló de Franco», asegura.

Interior protegerá la jornada electoral en Cataluña con un dispositivo especial, con el 75% de los antidisturbios de España. Además el señalamiento del independentismo ha obligado a reclutar interventores foráneos.

En clave electoral analizan esta recta final de la campaña Laureano López en «Las sombras chinescas de Albert Rivera»; Francisco Espiñeira en el artículo «¿Quiénes son los demócratas?»; Gonzalo Bareño en «El plebiscito personal de Sánchez el 10-N»; Inma López Silva en «O cacho de pavimento»; y César Rodríguez en «Un VAR para la política y las redes». Y así ven la pugna electoral Pinto & Chinto en su tira de hoy.

Hoy en La Voz

Dejamos la arena política y hablamos ahora de economía. Casi 2.000 pequeños negocios han echado el cierre este año en Galicia. El autoempleo alcanza las cifras más bajas, con el comercio liderando la caída. «Los datos son un claro reflejo de la situación que atraviesa nuestra economía», dicen los expertos.

Bruselas también avisa: se avecinan turbulencias para la economía española. Confirma los peores presagios y sus nuevas previsiones apuntan a una desaceleración mayor de la prevista por el Gobierno español.

Amancio Ortega estudia llevarse su fundación y Pontegadea al centro de A Coruña. Hoy te contamos que las oficinas de las dos entidades podrían instalarse en un edificio propiedad del empresario y ubicado en el Cantón Grande.

En el ámbito laboral es noticia que el Supremo decidirá si se puede forzar a un funcionario a jubilarse y el primer despido por ausencias justificadas con baja tras el fallo del Constitucional. Y es que Atento ha echado a la presidenta del comité de empresa de Lérida por faltar 18 días en dos meses

Dejamos la economía y nos vamos ahora a los tribunales. El Poder Judicial justificó ayer la sanción a la jueza Pilar de Lara por retrasos y desgobierno. Cree que su actuación tuvo una repercusión negativa en derechos fundamentales ajenos. La suspensión le obliga a irse de Lugo, pero aún puede recurrir ante el Supremo.

También por los tribunales ha tenido que pasar el gallego José Carlos Pombar, el narco fugado 14 años en África y detenido el año pasado en Panamá, que ha recibido su primera condena por 3.100 kilos de cocaína tras esquivar tres acusaciones desde 1999. La Audiencia Nacional le impone 10 años de cárcel y una multa de 100 millones de euros.

Y las 17 propiedades requisadas a narcos de Galicia para ser subastadas ya tienen nuevo dueño.

En la Sanidad arrancan los contratos para dar mayor estabilidad a los enfermeros del Sergas. Es un programa pionero en España que garantiza el empleo al menos durante 12 meses.

De Ourense, Santiago y Cangas nos llegan otras tres noticias destacadas del día. En la ciudad de las Burgas, Jácome quiere rozar las Torres Petronas; en Compostela está el piso turístico perfecto con el certificado de excelencia de TripAdvisor y una puntuación de 9,9 en Booking; y en la localidad pontevedresa un guardia civil salvó la vida de un recién nacido que se asfixiaba.

La ciencia española dijo ayer adiós a Margarita Salas, una pionera que quiso morir con la bata puesta. Trabajadora incansable, pero sobre todo perseverante, inició el desarrollo de la biología molecular en España. Hoy la recuerdan Marisol Soengas, jefa del grupo de Melanoma del CNIO, en el artículo «El orgullo de pertenecer a la familia de 'Margaritos'» y Ángel Carracedo, profesor de la US e investigador en Xenética, en «Margarita Salas, un referente».

Padres de niños intoxicados: «Que haya pasado dos veces no es normal». Los progenitores con hijos en las escuelas infantiles afectadas por la última intoxicación critican la falta de información.

Varios alumnos pierden hasta 12 kilos gracias a un plan contra la obesidad de un instituto. Un centro de Pontevedra impulsa con éxito un programa de nutrición y hábitos saludables.

Gallegos en la caída del muro de Berlín: «Nos subíamos en una escalera alta para ver qué hacían al otro lado, en la RDA»

Mientras dormías

En las últimas horas hemos conocido que el arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, Premio Pritzker de Arquitectura en 1992, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura 2019, dotado con 60.000 euros y promovido por Fomento. El arquitecto luso ha diseñado en Galicia recintos como el Parque de Bonaval y edificios como el CGAC o la Facultade de Xornalismo.

Galicia en 313 concellos

Detienen en Pontevedra a la banda que asaltó varias casas en A Zapateira, Oleiros, Cambre y Culleredo el pasado mes de marzo. La Guardia Civil achaca a los arrestados, de nacionalidad albanesa, hasta 30 robos en Galicia. Así cayó la banda de los kosovares (en vídeo).

Desde Vigo nos llega la historia de Ana Terzado, la imparable máquina de hacer empanadillas. A Tapa do Barril, el local que fundaron sus padres en As Travesas, tiene ahora un punto de venta en el meollo vigués de Porta do Sol.

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña ha enviado a prisión a una prostituta de lujo por apuñalar tres veces a un cliente.

La playa de Santa Comba inspira a Pull&Bear. La marca de Inditex recurrió al arenal ferrolano para su último editorial dedicado a prendas de pana y punto. Aquí puedes ver las imágenes.

Opinión

Los CDR detenidos planeaban sembrar el caos en Cataluña con explosivos. Sobre ello escribe hoy Fernando Ónega en «Torra, por lo menos a declarar»: «¿Y ahora qué? Pues ahora parece elemental que se llame a Torra a prestar declaración. A un ciudadano normal se le habría llamado ya».

También analiza la situación Roberto L. Blanco Valdés en «Cataluña, Torra y sus rectores»: «Los rectores catalanes han cometido un fraude en toda regla al apropiarse un poder que no les pertenece, lo que, desgraciadamente, viene siendo en los últimos años un mal que se extiende por toda Cataluña».

Lo más destacado de los deportes

En el Celta nos ocupamos del primer dilema de Óscar García. La elección y la disposición del medio campo, sin una combinación estable, se erige en una declaración de intenciones del nuevo entrenador celeste.

En la actualidad del Deportivo te contamos la reacción de Luis César cuando se enteró de la «rajada» de Christian Santos.

Hoy será noticia

Los estudiantes Medicina en la Universidad de Santiago celebran una asamblea para decidir las acciones reivindicativas con motivo de la huelga indefinida iniciada para demandar mejoras en la docencia. El alumnado está descontento con la vaguedad y la falta de compromisos firmes con la que se han tratado temas que para ellos son líneas rojas.