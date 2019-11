Los estudiantes de Medicina de Santiago siguen con la huelga

0

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 07/11/2019 10:11 h

Pasadas las nueve de la noche de ayer, se abrieron las puertas del decanato y de él salieron los asistentes a otra jornada maratoniana de negociación. Parecía que había acuerdo. Pero no estaba todo resuelto, ya que tras esta agotadora jornada de reuniones y votaciones, que empezó a la una y media de la tarde y continuó con una asamblea estudiantil, los alumnos decidieron, ya de madrugada, continuar con la huelga.

El acuerdo inicial proponía medidas como el control del absentismo docente, que el propio decano admitió que había repuntado en los últimos tiempos. Ante una ausencia, el coordinador de la asignatura debería garantizar que otro docente se haga cargo de esa clase.

Las medidas a medio plazo (que se revisarían cada seis meses) incluirían una reducción de la presencialidad de las asignaturas el próximo septiembre. Según explicaron en la asamblea, el compromiso sería que no supere el 40 %, que según los cálculos estudiantiles supondría una reducción de unas diez horas a la semana. Los estudiantes se comprometerían a presentar en dos semanas un documento con todos los solapamientos que hay de materias para que decanato y departamentos puedan empezar a trabajar sobre ello. También se incluiría en lo pactado una reducción de las horas extras que se están impartiendo en algunas materias.

Otro compromiso sería que no haya un solapamiento entre las materias más conflictivas, es decir, las que tienen una mayor tasa de repetidores, en cursos consecutivos.

Entre las medidas a largo plazo (habrá controles anuales de los cumplimientos) estaría la revisión del plan de estudios, una posibilidad que ya apuntó el decano al inicio de la huelga. Esa revisión se completaría en un plazo de tres a cinco años, porque los trámites burocráticos son largos.

Otra de las peticiones sería que en aquellas asignaturas que necesitan un 7 para aprobar este se traduzca como tal en el expediente, y no en un cinco como hasta ahora. Se consultará a la secretaría xeral de la USC si ese sistema de evaluación se ajusta a la normativa.

En cuanto a las prácticas de quinto curso, la facultad es proclive a abrir un sistema de descentralización en el que los alumnos puedan proponer tutores en centros de salud en toda Galicia, de modo que se abra un proceso de convenio por el que se habilite esa plaza.

Una cacerolada multitudinaria

Lo que hubo este miércoles en la Facultad de Medicina de la USC fue, sobre todo, ruido. El de cientos de estudiantes que, de riguroso negro, protagonizaron una multitudinaria cacerolada para seguir reclamando cambios profundos en la organización de la facultad. A las 12.30 horas, era imposible escuchar nada más que «decano, escoita, Medicina está en loita» en todo el centro. El ruido llegaba incluso a las cafeterías al otro lado de la rúa de San Francisco, a pocos metros de la Catedral.

La cacerolada sirvió de preludio a la reunión de la comisión permanente de la facultad, en la que estaban representados los departamentos, que tienen buena parte de las competencias sobre las principales reivindicaciones estudiantiles. Convocada para las 13.30, a partir de las 13 horas comenzaron a desfilar por el pasillo creado por cientos de estudiantes los miembros de la comisión. Aquellos que no apoyan sus reivindicaciones eran recibidos con el más absoluto silencio, mientras que las delegadas de cada uno de los cursos fueron vitoreadas a su llegada, al grito de «forza delegados».

No fue el primer encuentro entre el decanato y los responsables de los departamentos esta semana. El lunes, a 24 horas de iniciarse la huelga de estudiantes, el Rectorado convocó una reunión para «crear un espazo de diálogo entre as partes implicadas directamente co obxectivo de acordar solucións». Ese diálogo continuó.

Hace años que la situación está ahí, pero ahora, el alumnado de Medicina de la USC ha dicho basta. Desde el martes mantienen una huelga y en un encierro en la facultad para reclamar cambios profundos en la organización de sus estudios, para que la carrera no tenga que ser «unha tortura». Ya han recibido el apoyo desde otras universidades.

El espíritu generado en Medicina empieza a extenderse a otras facultades. La de Comunicación celebra este jueves una asamblea abierta para tratar las diversas problemáticas, articular una red de apoyo a Medicina y poner en común las reivindicaciones de este centro, en el que se quejan de la organización de horarios, del doble grado y, según denuncian, problemas con las infraestructuras y el material.

Además, durante toda la jornada, numerosas personas han ido mostrando su apoyo público a la movilización estudiantil, entre ellas profesionales del ámbito de la salud, artistas y también representantes políticos.

El decano ha reconocido desde un primer momento que comparte buena parte de las reivindicaciones. Esto es lo que ha llevado a la Facultade de Medicina de la USC a irse a negro.

Horarios

Los horarios no dejan de solaparse y si no, hay clases consecutivas que son en la facultad y en el hospital (a unos 30 minutos caminando), un problema que no solo afecta a estudiantes con materias pendientes, también a erasmus y sicues. Proponen que haya grupos de mañana y tarde o que tercer curso se desarrolle en el aulario del hospital.

y si no, hay clases consecutivas que son en la facultad y en el hospital (a unos 30 minutos caminando), un problema que no solo afecta a estudiantes con materias pendientes, también a erasmus y sicues. Proponen que haya grupos de mañana y tarde o que tercer curso se desarrolle en el aulario del hospital. Los horarios interminables son consecuencia de una presencialidad excesiva. Han tenido jornadas de 11 horas de clase y semanas de 46 horas. Reclaman una descongestión y una rebaja de la carga horaria con más trabajo autónomo. Además, hay ya programadas clases después de la fecha oficial de examen y ayer, en plena jornada de huelga, había fijado un examen parcial.

Exámenes

Hay exámenes que se solapan en cursos consecutivos , lo que hace prácticamente imposible a los que tienen materias pendientes poder realizar todos los exámenes. Las fechas de los exámenes de recuperación, afirman, hacen imposible que se puedan aprobar determinadas asignaturas en una misma convocatoria . Una de las propuestas es hacer exámenes los sábados, uno de los acuerdos a los que se llegó en la reunión de ayer.

, lo que hace prácticamente imposible a los que tienen materias pendientes poder realizar todos los exámenes. Las fechas de los exámenes de recuperación, afirman, hacen . Una de las propuestas es hacer exámenes los sábados, uno de los acuerdos a los que se llegó en la reunión de ayer. Hay diferentes criterios de evaluación y algunas veces cambian durante el curso. En determinadas asignaturas se exige un 7 para aprobar, aunque luego la nota que se traslada al expediente es un 5, lo que repercute negativamente a la hora de solicitar una beca o competir en el MIR. Reclaman que si obtienen un 7, el 7 sea la nota que se traslade al expediente .

. Derecho a elegir el idioma en le que se realizan los exámenes. El acuerdo fue claro en la reunión con el equipo decanal: el alumnado tiene derecho a hacer los exámenes en gallego, una libertad que hasta ahora, según denuncian, no tenían en algunas materias.

Docencia

Reclaman mayor organización docente y que no haya cambios en el contenido de las asignaturas o en el programa dependiendo del docente que la imparta , con lo que dentro de una materia los distintos grupos tienen contenidos diferentes.

, con lo que dentro de una materia los distintos grupos tienen contenidos diferentes. Las clases son poco interactivas, y con seminarios que terminan siendo lecciones magistrales. También creen que hay una escasez en la formación en competencias y piden talleres obligatorios en los que los grupos (reducidos) aprendan a hacer suturas, intubar, hacer endoscopias, maniobras cardiorrespiratorias y hasta enfrentarse al papeleo del Sergas.

Prácticas

La descentralización de las prácticas de atención primaria en quinto obliga al alumnado a tener que desplazarse en un radio demasiado amplio utilizando sus propios recursos para llegar, por ejemplo, al centro de salud de Ribeira.

para llegar, por ejemplo, al centro de salud de Ribeira. Hay escasez de horas prácticas y prácticas que no se realizan , como las de bioquímica. El decano ha reconocido que nunca ha existido un laboratorio para las prácticas de esa asignatura.

, como las de bioquímica. El decano ha reconocido que nunca ha existido un laboratorio para las prácticas de esa asignatura. Piden que haya una reunión informativa precia a las prácticas clínicas en las que se les dé orientación sobre lo que van a hacer en el hospital.

Reclaman también la posibilidad de evaluar al personal que se encarga de la formación en práctica clínica.

Recursos

Piden un banco de huesos

Más enchufes en las clases

Que las máquinas expendedoras tengan opciones saludables

Otras reclamaciones