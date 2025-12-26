De tu barrio al último rincón del mundo: estas son las noticias que han marcado el 2025

1/23 Foto dun dos incendios forestais deste verán na provincia de Ourense. Alejandro Camba 2/23 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su anuncio del aumento de los aranceles del pasado 2 de abril, lo que él llamó el día de la liberación . Carlos Barria | REUTERS 3/23 El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó dimisión al Gobierno tras ser condenado por revelación de datos reservados. JAVIER LIZÓN 4/23 Niños palestinos en las ruinas de sus casas en la ciudad de Gaza tras el alto al fuego acordado por Isreal y Hamas, el 2 de diciembre MOHAMMED SABER | EFE 5/23 Ana Peleteiro asombró de nuevo con un oro inapelable en el Europeo de Apeldoorn Yves Herman | REUTERS 6/23 La jornada del apagón, el pasado 28 de abril, en el casco histórico de Santiago PACO RODRÍGUEZ 7/23 Melody, representante de España, en el desfile de banderas durante el ensayo general del Festival de Eurovisión 2025 celebrado en Basilea GEORGIOS KEFALAS | EFE 8/23 El cineasta gallego Oliver Laxe con el Premio del Jurado del Festival de Cannes Benoit Tessier | REUTERS 9/23 Los casos de peste porcina se concentraron en casi una treintena de jabalíes en la provincia de Barcelona, donde la UE estableció un perímetro de exclusión para salvar las exportaciones de porcino en la medida de lo posible JAVIER BELVER | EFE 10/23 La producción de Profand ha crecido un 13 % y se explica mediante la relación de compromiso mutuo que ha pactado con su principal cliente, Mercadona Martina Miser 11/23 Juicio de Samuel Luiz ANGEL MANSO 12/23 El marisqueo atravesó la crisis más dura de los últimos 25 años MARCOS CREO 13/23 Luís Pérez Barral cede el bastón de mando a María Sampedro. Carmela Queijeiro 14/23 Piezas de Sargadelos a la venta en la galería de Cervo Pepa Losada 15/23 El Supremo reconoció al Ayuntamiento como propietario de las esculturas del pórtico de la Gloria, que hasta ese momento estaban en manos de la familia Franco Sandra Alonso 16/23 Aprobación de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en Vigo Oscar Vázquez 17/23 Jaime, de 75 años, llora al no poder evitar el desastre, pese a pasar la noche intentando salvar las viviendas VÍTOR MEJUTO 18/23 Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo, fallecida de un infarto LAURA LEIRAS 19/23 Botadura de la fragata F-111, la nueva «punta de lanza de la Armada», en Ferrol JOSÉ PARDO 20/23 Evencio Ferrero, al salir de una asamblea ANA GARCÍA 21/23 El alcalde de Agolada, Luis Calvo Miguélez, condenado a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa Ramón Leiro 22/23 Aspecto de la planta baja tras el incendio provocado por el artefacto 23/23 Celebración do ascenso do Pontevedra CF a Primera Federación RAMÓN LEIRO

El 2025 ha dejado 365 días cargados de noticias en Galicia y el resto del mundo. Desde la oleada de incendios que arrasó la comunidad en verano o el informe final sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, al apagón que dejó a todo el país sin luz durante una jornada completa, pasando por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca o el nombramiento de un nuevo Papa. De tu barrio al mundo, repasamos las noticias más impactantes de este año.

Si algo recordará Galicia del 2025 es la peor crisis incendiaria en décadas, con unas 120.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Hecho por el que la que Rueda ha relevado a seis altos cargos de la Xunta. En el ámbito político, el aval del Supremo a los tránsfugas desencadenó una cascada de mociones de censura en toda la comunidad y el Ejecutivo gallego amplió la moratoria del eucalipto hasta el 2030, fecha hasta la que no se podrá plantar más árboles de esta especie, aunque con dos excepciones.

Fue el año en el que se desbloqueó el futuro del sector eólico gallego, aunque el TSXG ha continuado anulando proyectos amparándose en motivos técnicos ajenos al fallo europeo, y en el que una expedición oceanográfica francesa localizó más de mil bidones radiactivos frente al litoral de Galicia. Y también en el que se publicó el informe final sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, que confirmó la negligencia del patrón y las irregularidades de la empresa armadora.

El deporte de nuestra tierra cerró un año de éxitos, con el Celta regresó a Europa, varias medallas del piragüismo gallego y Ana Peleteiro y Melania Rodríguez de nuevo entre la élite internacional, al igual que el sector cultural. Oliver Laxe ganó el Premio del Jurado de Cannes, con su película Sirât nombrada representante de España en los Oscar y la escritora Miriam Reyes recibió el Premio Nacional de Poesía 2025 por su obra Con.

Vigo

Si vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles en este 2025, en Vigo destaca la aprobación de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que contempla la construcción de más de 50.000 viviendas. La ciudad olívica también ha vivido el conflicto entre el Gobierno de Uruguay y el astillero Cardama, que ha puesto en riesgo el contrato más importante de la historia de la firma gallega. Aunque, al menos, en el sector automovilístico pueden estar tranquilos. Y es que Stellantis ha adjudicado la plataforma industrial STLA Small a las plantas de la urbe, asegurando así carga de trabajo a la fábrica hasta, al menos, el 2037.

A Coruña

Después de que el juicio por el crimen de Samuel Luiz marcase el final del año 2024, el 2025 arrancó con el anuncio de las penas que cumplirán sus asesinos. También destaca la declaración de la ciudad como zona tensionada, siendo la primera en poder limitar el precio de los alquileres en Galicia. Y fue el año en el que sucedió aquel fatal atropello múltiple en pleno centro que, en agosto, dejó seis heridos.

Jaime, de 75 años, llora al no poder evitar el desastre, pese a pasar la noche intentando salvar las viviendas VÍTOR MEJUTO

Ourense

Tristemente, el protagonista de este 2025 en Ourense fue el fuego. Los vecinos de diversos municipios aún siguen recuperándose de la tragedia. Y el nombre de Martiño Ramos fue el más sonado este final de año en la ciudad termal. Este profesor fue condenado por agredir sexualmente a una de sus alumnas, menor de edad, durante años. Huyó a Cuba, donde se hacía pasar por fotógrafo, pero finalmente fue detenido el 21 de noviembre. Aunque no todo fue negativo en la urbe: en el 2026 contará con tres restaurantes con estrella Míichelín, tras la lograda por el Miguel González este año.

Santiago

La capital gallega fue testigo este año de la recuperación de las estatuas del Maestro Mateo, después de el Supremo reconociera al Concello como su propietario. También vivió la apertura de la nueva estación del AVE, con la que se multiplicó su capacidad de transporte. Aunque, sin duda, el problema que ha marcado el año de la ciudad ha sido la crisis de los bomberos y la Policía Local. Sobrepasados por la carga de trabajo, se negaron a hacer horas extra voluntarias para cubrir las carencias de personal, lo que dejó a los servicios de emergencia bajo mínimos. A finales de este mes de diciembre, acordaron volver a realizarlas, «pola cidade».

Lugo

El 2025 en Lugo estuvo marcado por la inestabilidad política. Su alcaldesa, Paula Alvarellos, falleció de un infarto cuando acudía a dar el pregón del Entroido a principios de marzo, por lo que Miguel Fernández se convirtió en el nuevo regidor. También fue noticia José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, denunciado por seis mujeres, compañeras y excompañeras del PSOE, por presunto acoso sexual. Pero, asimismo, ha sido el año en el que se ha avanzado en la autovía que conecta la ciudad con Santiago, tras la inauguración del penúltimo tramo de la A-54 entre Palas de Rei y Melide.

Pontevedra

También fue noticia en Pontevedra el transporte por carretera, con el PP, BNG y PSOE apoyando una solicitud al Ministerio de Transportes para que no se ejecuten los dos tramos pendientes de la A-57. La gala de los Premios Feroz convirtió a la ciudad del Lérez en «la capital mundial del cine» y, en abril, el Pontevedra volvió a ser de Primera Federación, después de dos años en la cuarta categoría de fútbol nacional.

Ferrol

Como no podía ser de otro modo, el sector naval fue lo más destacado en Ferrol. Fue el año de la botadura de la fragata F-111, la nueva «punta de lanza de la Armada». Y la ciudad por fin se abrirá al mar tras comenzar la demolición de la muralla del Arsenal. Pero también fue el año en el que por fin hubo justicia para Elisa Abruñedo. Doce años después del crimen de Cabanas, el principal acusado, Roger Serafín Rodríguez, ha sido condenado a una pena que oscilará entre los 30 y los 37 años.

El marisqueo atravesó la crisis más dura de los últimos 25 años MARCOS CREO

Arousa

La crisis del marisqueo, la más dura de los últimos 25 años, y el narcotráfico marcaron la actualidad arousana este año. A principios de año, cayó en Arousa el primer alijo de cocaína operado únicamente por albaneses. Y la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía, cuyo hijo se arrojó al vacío desde un tercer piso, conmocionó a la comarca.

Carballo

Los cambios de alcalde marcaron el año en la comarca de Carballo. La dimisión de Evencio Ferrero como regidor de Carballo y la moción de censura de Fisterra contra la alcaldesa Áurea Domínguez fueron las dos noticias clave del 2025. Y Carballo también fue escenario de importantes incendios, con cuarenta núcleos de población, dieciséis parroquias, seis concellos y 675 hectáreas calcinadas afectados.

Barbanza

La moción de censura de Ribeira fue uno de los temas del año en la comarca de Barbanza. Fue la segunda del municipio en democracia y convirtió a María Sampedro en la primera alcaldesa en la historia de Ribeira. Otro de los temas del año fue aquella pelea multitudinaria en la que era una fiesta por una pedida de mano que a principios de julio dejó un muerto y más de una decena de heridos, con una persecución policial por la AP-9 incluida. Y también destacó un caso de acoso, en el que un hombre realizaba pedidos masivos de comida a nombre de su víctima.

Deza

El alcalde de Agolada fue el gran protagonista del año en Deza. Luis Calvo Miguélez fue condenado a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa y en Forcarei sucedió otra moción de censura, que promovió a Belén Cachafeiro hacia la alcaldía. Y la Central Agropecuaria de Silleda fue una de las grandes afectadas por la crisis de la dermatosis nodular contagiosa. Por primera vez en cinco años, el recinto ferial en Silleda se quedó sin mercados, ferias o lonjas.

Piezas de Sargadelos a la venta en la galería de Cervo Pepa Losada

A Mariña

Sargadelos marcó el año en la Mariña lucense. A principios de abril, la empresa anunciaba el cierre de la producción de Cervo y, en noviembre, el dueño de la compañía, Segismundo García, anunció su dimisión. También sobresale el incendio forestal de Barreiros, que en septiembre obligó a cortar la A-8 y la N-634 y se saldó con cinco brigadistas heridos.

Lemos

Monforte de Lemos albergó este año el primer centro específico para menores extranjeros en Galicia, que en septiembre fue atacado con dos cócteles molotov. Y otra de las noticias más destacadas fue la muerte de un policía local de 32 años. El coche patrulla en el que viajaba trataba de dar alcance a un conductor ebrio que huyó de un control, cuando chocó contra los soportes de hierro de un parral.

A nivel nacional, el 2025 será recordado el día del apagón, en el que todo el territorio se fue a negro. Un fallo en la red de alta tensión provocó un corte histórico que paralizó a todo el país. También por el proceso que derribó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por el paso a prisión de dos exsecretarios de organización del PSOE. José Luis Ábalos ingresó en Soto del Real en el marco del caso Koldo, mientras que Santos Cerdán también pasó por prisión provisional tras ser investigado por delitos de organización criminal y cohecho.

Fue el año en el que Carlos Mazón anunció su dimisión por su polémica gestión de la dana de Valencia y marcado, en el sector financiero, por el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. En el que España decidió retirarse de Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel y el de grandes epidemias animales: la gripe aviar, que hizo que todas la gallinas españolas fueran confinadas, la peste porcina, que afectó gravemente a las exportación de carne de cerdo, y la dermatosis nodular contagiosa, que provocó una gran campaña de vacunación en todo el país.

«Arancel» ha sido la palabra del 2025, y no es para menos. Fue el año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y, con él, trajo consigo el anuncio de gravámenes recíprocos que han sacudido los cimientos del comercio global y un auge de la tensión entre su país y Venezuela, amparado en la lucha contra el narcotráfico. También los anuncios de paz han sido noticia. En Gaza se ha alcanzado un acuerdo sumamente precario que no ha logrado garantizar una estabilidad real, mientras que en Ucrania se atisba el final de su conflicto con Rusia, tras la mediación de Estados Unidos en el conflicto.

Además, el mundo puso la vista en Roma para recibir a un nuevo Papa, León XIV, y desde la otra punta del mapa, Australia marcó un hito al bloquear las redes sociales a los menores de 16 años. En Inglaterra, el rey Carlos III iniciaba el proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés y, para como recado para el año que entra, Netflix lograba un acuerdo con Warner Bros para su adquisición. Y, por supuesto, no podemos olvidar el robo de película de las joyas de Napoleón en el Museo Louvre.