Presentada la moción de censura contra la alcaldesa de Fisterra

Áurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra ANA GARCÍA

Soplaban aires y han llegado las tempestades. Aunque tan solo unos días atrás las partes negaban haber establecido por el momento contactos, o no haber nada en firme, ya ha salido adelante. En la mañana de este lunes, los cinco ediles del Partido Popular, más el edil díscolo de Alternativa dos Veciños, Francisco Martínez Traba, han presentado una moción de censura contra la alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez, también de Alternativa dos Veciños. Accedió al bastón de mando en el 2023, siendo la primera regidora de la historia de este municipio.

La moción de censura se aguardaba en la localidad desde ya desde hace unos días, muchos lo daban por hecho aunque las partes no afirmasen oficialmente nada en claro. Domínguez retiró en su día las competencias de gobierno a su edil Francisco Martínez Traba alegando falta de confianza, y desde entonces gobierna con solo dos de once concejales. Alternativa dos Veciños llegó a abrirle a la regidora un expediente, y dilucidó si expulsarla o no del partido, pero finalmente el expediente se archivó y la posibilidad de expulsión se diluyó. Habían sonado durante todo este proceso rumores de moción de censura, acallados al no expulsarse la alcaldesa, si bien una reciente sentencia del Tribunal Constitucional allana el camino para que PP y el edil de Alternativa lleguen a un acuerdo. Y no se descartan más en Galicia con esta nueva fórmula que habilita a ediles tránsfugas.

Hasta hace poco más de un mes, un concejal que hubiese pertenecido al mismo grupo político de un alcalde no podía ser el voto decisivo para sacar adelante una moción de censura en su contra. Por cada edil tránsfuga que apoyase dicha moción, se necesitaba una firma más para allanar una mayoría reforzada. Así quedó fijado en un punto de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que, no obstante, acaba de ser declarado institucional. Eliminado este escollo, ya hubo movimientos para avanzar en mociones de censura. Es el caso, ahora, de Fisterra. El primer caso fue en Forcarei hace apenas una semana.

Cronología Elecciones e investidura Febrero de 2023. El partido anuncia que concurrirá a las elecciones en Fisterra por vez primera y da a conocer a Áurea Domínguez como su candidata. Junio de 2023. Tras conseguir tres ediles en las elecciones, Áurea es investida alcaldesa con los votos favorables de PSOE y BNG. Noviembre de 2023. Tras varios intentos, sale adelante el salario de la alcaldesa tras firmar un acuerdo programático con el PSOE. Crisis de gobierno Mayo-junio de 2024. La regidora hace un cambio en las tenencias de alcaldía, el edil Martínez Traba vota en contra de los presupuestos de su propio partido y Áurea le retira las competencias. El partido la reprende y le abre un expediente de expulsión. La agrupación local de AV coordina una tensa asamblea vecinal. Agosto-octubre de 2024. Empieza a hablarse de una moción de censura, pero Alternativa archiva el expediente de la alcaldesa y la opción se diluye. Dificultades de gobierno Febrero de 2025. El edil Martínez Traba se alía con el PP para enmendar el POS del gobierno. Marzo de 2025. Denuncia a la alcaldesa por presunta prevaricación y malversación de fondos.