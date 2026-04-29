Las oposiciones de educación arrancan el 20 de junio: estas son las sedes y los tribunales

Llamamiento en las oposiciones del 2025, en la foto los aspirantes a maestros en el IES Lamas de Abade de Santiago SANDRA ALONSO

Arranca la maquinaria de las oposiciones de educación en Galicia, un proceso selectivo que se celebra todos los años en las mismas fechas y moviliza a miles de personas. En concreto, en este 2026, a más de 18.000 entre opositores y miembros de los tribunales. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director xeral de Centros, Jesús Álvarez, desgranaron los detalles de una convocatoria que incorpora una novedad importante, los interinos no tendrán la obligación de presentarse para mantener su puestos en las listas de contratación.

Este cambio aligera de forma notable el procedimiento. Si el año pasado se inscribieron 20.520 personas, este son 15.954 según los datos provisionales, es decir, un 22 % menos. Esto implica que baja la ratio de aspirantes por tribunal, 102 frente a los 112 del 2025.

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Los exámenes arrancan el 20 de junio, sábado, en 15 localidades y sesenta sedes. En la provincia de A Coruña se celebrarán en la propia ciudad herculina, Ames, Culleredo, Ferrol y Santiago; en Lugo y Rábade en la provincia lucense; en Pontevedra, Laín, Poio, Silleda, Valga, Vigo y Vilagarcía en la provincia pontevedresa; y finalmente la capital de Ourense.

Este año se ofertan 1.601 plazas, el 87 % de nuevo ingreso y el resto de promoción interna. Son el 120 % de la tasa de reposición, es decir, por cada cien jubilaciones se convocan 120 puestos. Desde el 2009 la Consellería de Educación ha convocado 21.698 plazas, una cifra que ha permitido mejorar las ratios profesor alumno, llevar a cabo una renovación importante del cuadro de profesorado y, añadió Rodríguez, «o terceiro efecto é que Galicia é a comunidade con menor número de interinos, é dicir, coa taxa de estabilidade más alta». En concreto, apuntó el director xeral de Centros, un 5 % de tasa estructural frente al 26 o 27 % de la media estatal.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director xeral de Centros, Jesús Álvarez, en la presentación de las sedes en las que se desarrollarán las oposiciones Sandra Alonso

La presentación de las sedes y la logística de las oposiciones se ha adelantado este año para que los aspirantes tengan tiempo suficiente para organizarse. Los encargados de juzgar las pruebas serán 156 tribunales formados por 780 profesores, una cifra que sube a 2.184 si se contabiliza a los suplentes. Las pruebas empiezan el día 20 de junio y apenas un mes después, en torno al 19 de julio, estará todo el proceso finalizado para que los nuevos profesores se incorporen el 1 de septiembre.