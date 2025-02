Inaugurado el penúltimo tramo de la A-54 entre Palas de Rei y Melide: «Es un hito de la conectividad interior»

Óscar Cela

La autovía A-54 tendrá abierto a las dos de la tarde de este lunes su nuevo tramo, que conecta las localidades de Palas de Rei y Melide. Este es el penúltimo paso para unir las ciudades de Lugo y Santiago, que a finales de año estarán por fin conectadas a través de esta autovía, que recortará el viaje por carretera hasta los 50 minutos.

Lo inauguró el ministro de Transporte, Óscar Puente, que acompañado de otros políticos recorrió un tramo del viaducto de Pambre: «Esto es un hito de la conectividad interior, un reconocimiento a quien se empleó a fondo para conseguir esta autovía, empezando por Pepe Blanco», reconoció.

Asimismo, el ministro recalcó que completar este penúltimo tramo de la A-54 no fue una tarea sencilla, ya que se realizó una intervención compleja tanto por la orografía del terreno como por el trazado de las estructuras, empezando por el viaducto que él mismo recorrió.

Puente destacó la importancia también de cumplir las normativas para garantizar condiciones medioambientales: «Esta intervención refuerza el valor del paisaje y da seguridad a los conductores», explicó ante los medios. Cuenta con unas 17 estructuras entre las que destaca el viaducto que salva el río Pambre, que se ha convertido en el más largo de la provincia de Lugo, con casi un kilómetro de longitud, y cuyo vano principal ostenta el récord nacional constructivo con autocimbra de 87 metros, según aseguran desde Transportes.

Para «garantizar la fluidez» de la circulación que atravesará Melide tras la apertura del este nuevo tramo de la A-54, y hasta que se ponga en servicio el último entre Melide y Arzúa de 16,4 kilómetros, el Ministerio de Transportes ha promovido una serie de medidas en el entorno de la glorieta del núcleo del municipio, consensuadas con el propio Ayuntamiento de Melide, la Dirección General de Tráfico, el Centro de Control de Tráfico del Noroeste y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En concreto, «se ha modificado la geometría de la glorieta para facilitar la maniobra de giro de los vehículos pesados que usen el nuevo tramo de la autovía hasta Melide», se han instalado semáforos para adaptar su capacidad en tiempo real a la demanda de tráfico y peatonal, y se ha recomendado a los vehículos pesados seguir usando la N-547 hasta que se finalice el último tramo para minimizar los giros. Además, se trabaja para mejorar el enlace de Remonde.

Por otra parte, el ministro avanzó que en verano abrirá una parte del tramo de 16 kilómetros entre Melide y Santiago, con la intención de que a finales de año remate la última intervención y, por tanto, la autovía que conecta Lugo con Santiago esté terminada antes de que acabe este 2025.

El tramo más caro de la A-54

Este tramo es el más caro de todo el trazado de la A-54, con un coste de 8,29 millones de euros por cada kilómetro. Un total, por tanto, de 96,80 millones por 11,67 kilómetros. Llevarlo a cabo ha supuesto 2.744 días de obras, que empezaron el 31 de julio del 2017 para concluir este lunes, más de siete años y medio después.

El coste de este tramo se ha visto incrementado por la construcción de dos viaductos especiales, el de Pambre y el del Careón, para evitar dañar la flora de la zona. El primero, de hecho, se ha llevado un tercio de la inversión por el «hito arquitectónico» que supone. Se trata de un viaducto de poca altura para reducir el impacto en la zona y que, además, se ha construido in situ, con un tablero único mediante el sistema de autocimbra.

Así, se han ejecutado seis nuevos viaductos, que suman unos 1,78 kilómetros, cinco de ellos sobre los cauces de los ríos Pambre (977 m), Furelos (312 m), Seco (310 m), Rego do Vilar (99 m) y San Xulián (38 m). El sexto está en la Serra do Careón (50 m). Además, se han construido siete pasos superiores y cuatro pasos inferiores para garan«tizar la adecuada permeabilidad transversal de la autovía», estando adaptados para el paso de fauna. Ha sido ejecutado un muro singular de 270 m de longitud en el enlace de «Melide Sur», que eleva a 18 el número de estructuras. También se han llevado a cabo «hidrosiembras y revegetaciones» en taludes en más de 600.000 metros cuadrados.

Siete años y medio después de colocar la primera piedra entra en servicio el trayecto entre Palas y Melide, que forma parte de una autovía de 94 kilómetros que empezó a diseñarse hace tres décadas. El primer tramo se inauguró hace 26 y es el que une la ciudad de Santiago con su aeropuerto.

También quiso pronunciarse con respecto a la apertura del tramo Pablo Taboada, alcalde de Palas de Rei. El popular afirmó este lunes que «é un paso máis do proxecto» y que «hoxe non é un mal día para Palas de Rei, sen dúbida». Instó a «completar esta importate infraestrutura canto antes», aunque dice entender «as enormes dificultades». En cuanto a los retos para Palas de Rei, dijo esperar que «afecte positivamente ao tecido empresarial da nosa localidade», y recordó que hay un proyecto de una estación de servicio licitada por 5 millones de euros en el entorno del municipio. «Para nós é importante porque nos facilita o acceso a Santiago, tanto para a xente que vai traballar como, por exemplo, para acercanos ó aeroporto», concluyó.

De una forma similar se expresó José Manuel Pérez, regidor de Melide. El responsable de Adiante Melide destacó ante los medios en el acto de inauguración que la recomendación de que los vehículos pesados no utilicen ese último tramo «para non colapsar a rotonda do centro de Melide» sigue en vigor. Por ello, afirmó que, desde su punto de vista, «sería mellor esperar e abrir toda [la A-54] ao mesmo tempo», aunque apuntó que «non quero impedir a ninguén o uso desta infraestrutura». Lamentó también el «incremento de atropelos en Melide nos últimos tempos», algo que «me preocupa». Se pronunció «a favor» de esta autovía, pero aseguró que «non permitiremos ningún impacto negativo para os veciños de Melide».