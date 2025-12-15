Sánchez evita la autocrítica ante los casos de corrupción y acoso y mantiene el calendario: «No habrá elecciones hasta el 2027»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha hecho balance del curso político y ha presentado el informe periódico de rendición de cuentas ?Cumpliendo?. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que buscará apoyos «hasta debajo de las piedras» para seguir con la legislatura hasta el 2027, y evita hacer autocrítica frente a los casos de corrupción y acoso sexual que envuelven al PSOE. Frente a estas últimas informaciones, el jefe del Ejecutivo sostiene que «el compromiso del gobierno progresista y del PSOE con el feminismo es absoluto», y ha indicado que «no vamos a aceptar lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres».

En una rueda de prensa para presentar el informe «Cumpliendo», una rendición de cuentas que lleva realizando desde el 2020, Sánchez ha comenzado hablando sobre las últimas denuncias sexuales a varios dirigentes socialistas, enalteciendo la labor de su partido como «la primera organización política que se enfrenta directamente a estos casos».

Para el jefe del Ejecutivo, los casos de acoso sexual en entornos laborales «no tiene un carné», y ha reivindicado que «siempre» han sido los progresistas, y en particular el PSOE, «quien ha abierto camino» en los derechos de las mujeres, como el derecho a la interrupción voluntaria del aborto o la ley contra la violencia de género.

«Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero elecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres», ha añadido.

Pedro Sánchez ha indicado que va a aceptar «cero lecciones de la derecha y ultraderecha» ante este tipo de casos ya que, a su juicio, «aplican la ley del embudo». Respecto a la corrupción que salpica al PSOE, el presidente del Gobierno ha indicado que su partido «ha trabajado con total contundencia», y ha señalado que la «corrupción sistémica» terminó en el 2018 con la caída del último Gobierno del PP. Además, ha advertido de que en Vox «ya apuntan maneras» y ha incidido en que su líder, Santiago Abascal, como exmilitante del PP, «demuestra haber aprendido bien las técnicas» de su anterior partido.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a buscar apoyos parlamentarios «hasta debajo de las piedras», y ha reconocido que el contexto en el que está el Congreso de los Diputados es complicado.

Posteriormente, Sánchez ha pasado a enumerar distintas medidas y datos del último año sobre diversas materias. En primer lugar, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la economía española como una de las «más prosperas de Occidente», para aportar un informe de la OCDE que sostiene un crecimiento previsto del 2,9 % en el país. También ha indicado que se han creado más de 27.000 nuevas empresas y 129.000 empleos, rozando los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en el 2025.

El presidente del Gobierno ha sido tajante con el PP al advertir de que las financiación de los servicios públicos, como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, son competencia de los gobiernos autonómicos y ha criticado que el PP quiera desmantelarlos. «Requerimos a las comunidades autónomas que cumplan con la ley y garanticen los derechos de mujeres que hoy en comunidades del PP no se les respeta el derecho al aborto», ha dicho al recordar que menos del 1 % de los abortos que se practican en Madrid o en Andalucía se practican en lo público.

El Gobierno lanza el abono único de transporte con una tarifa plana de 60 euros al mes pablo gonzález

En paralelo, el presidente del Gobierno ha anunciado la creación un nuevo abono único de tren para todo el país de 60 euros para los adultos y 30 para los jóvenes. «Cuando entre en vigor en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías y autobuses con una tarifa plana».

Para finalizar su comparecencia y antes de dar paso a las preguntas de los periodistas, Pedro Sánchez ha señalado que, a su juicio, «España es el mejor país del mundo», señalando la gran actividad cultural y de ocio que hay en el país. «Este Gobierno le sienta bien a España, les renta este Gobierno, porque lo dicen los datos», ha apuntado, advirtiendo a la población de que «no se lleven al engaño por la derecha»

Noticia en ampliación.