Declaran culpable de asesinato al autor de la muerte de un joven en Salceda y su familia proclama: «Al fin hay justicia»

Florian Rama, el asesino del crimen de Salceda y, en primer plano y con la cara difuminada, la madre de la víctima, que presentó la lectura del veredicto. SERGIO SUEIRO

Culpable de asesinato. Ese es el veredicto emitido este viernes por el jurado popular elegido para dictaminar sobre el crimen de Salceda de Caselas, es decir, por la muerte del joven de 25 años Soufian Mahra. Y esas son las palabras que los padres y los tres hermanos de la víctima llevaban siete años esperando. Así lo decía, entre lágrimas, la madre del joven asesinado a las puertas de la Audiencia de Pontevedra: «Mi hijo murió cada uno de los días de estos siete años, desde el día que lo mataron, murió todos los días. Ahora podrá descansar porque al fin se hace justicia».

El jurado popular consideró probado que Florian Rama, de origen albanés, salió por la noche y se encontró con el joven al que luego le daría muerte en un bar del municipio pontevedrés de Salceda de Caselas. No le conocía de nada, pero Soufian le había tirado su copa y Florian se lo recriminó. Soufian se disculpó y le quiso pagar otra consumición, en una actitud que le encaja perfectamente a su familia. «Su reacción es lógica porque Soufian no tenía enemigos, todo el mundo le quería, era bueno y extrovertido», dice una de sus hermanas.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Declaraciones de la familia de la víctima del crimen de Salceda MARÍA HERMIDA

Pero a Florian de nada le valieron las disculpas. Fue a por él, hizo que salieran del bar y acabó sacando por sorpresa un cuchillo que llevaba encima y asestándole tres puñaladas. El jurado considera probado que hubo alevosía, porque el hombre albanés iba armado. Pero no ensañamiento.

Con todo, las pruebas que se aportaron en el juicio, desde la localización del móvil del acusado en el lugar de los hechos a la declaración de los testigos que presenciaron la reyerta que provocó el asesino, fueron suficientes para que, por unanimidad, el jurado lo declarase culpable de asesinato.

El juicio ha quedado visto para sentencia este viernes en la Audiencia de Pontevedra. Ahora será la magistrada Belén Rubido la que tenga que dictar sentencia. La pena puede ir desde los 15 años que pide a la defensa a los 25 años de prisión que solicitan tanto la fiscalía como la acusación particular. También se pide una indemnización de 300.000 euros.

Haciendo una piña, rodeados de amigos y familiares, los padres y hermanos de Soufian, que son de origen marroquí y llevan en España 17 años, salieron de la Audiencia tras escuchar el veredicto con las lágrimas en los ojos. Una de las hermanas, que estudió Derecho, dijo: «Confiábamos en la Justicia española y vemos que por fin se hace Justicia. Estamos contentos con el veredicto aunque nos da pena que el jurado no considere probado el ensañamiento, ya que para nosotros sí lo hubo porque mi hermano recibió tres puñaladas». El padre del joven fallecido, añadía: «Estamos contentos y agradecidos a nuestro abogado. Es muy doloroso perder a un hijo, eso no va a pasarnos nunca, pero nos alegramos de que se haga justicia».

Sin dejar de llorar y mientras la policía sacaba por la puerta trasera de la Audiencia al asesino de su hijo para que siga cumpliendo prisión en A Lama después de haber estado fugado en Gran Bretaña y haber sido detenido allí, ellos doblaban con mimo los carteles y pancartas con la cara de Soufian que desplegaron ante el edificio judicial de Pontevedra. «No dejaremos que tu caso caiga en el olvido» decían sus carteles con la foto de un joven sonriente. Y ante ellos se paraban decenas de ciudadanos para preguntar. Y la familia de Soufian, susurraba: «Nos mataron a un hijo, nos lo mataron».