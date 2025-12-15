Vota y opina: ¿Te han convencido las explicaciones de Pedro Sánchez sobre la forma de gestionar los casos de abuso sexual dentro del PSOE?

El presidente del Gobierno durante la comparecencia para hacer balance del curso político del 2025 J.J.Guillen | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios para hacer balance del año. Lo hace dos semanas antes de lo habitual y en plena ola de escándalos de corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE.

Precisamente, Sánchez ha iniciado la comparecencia hablando sobre las últimas denuncias de acoso sexual a varios dirigentes socialistas y afirma que «el compromiso del partido socialista con el feminismo es absoluto». El presidente ha reiterado que «la contundencia contra el acoso y el abuso tiene las siglas del PSOE» y que se trata de la primera organización política que afronta este problema «con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia».

