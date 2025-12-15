Vota y opina: ¿Te han convencido las explicaciones de Pedro Sánchez sobre la forma de gestionar los casos de abuso sexual dentro del PSOE?
ESPAÑA
El presidente del Gobierno ha presentado hoy el informe periódico de rendición de cuentas «Cumpliendo», para realizar el balance de final de año, en plena ola de escándalos de corrupción y casos de acoso sexual en su partido15 dic 2025 . Actualizado a las 13:27 h.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios para hacer balance del año. Lo hace dos semanas antes de lo habitual y en plena ola de escándalos de corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE.
Precisamente, Sánchez ha iniciado la comparecencia hablando sobre las últimas denuncias de acoso sexual a varios dirigentes socialistas y afirma que «el compromiso del partido socialista con el feminismo es absoluto». El presidente ha reiterado que «la contundencia contra el acoso y el abuso tiene las siglas del PSOE» y que se trata de la primera organización política que afronta este problema «con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia».
