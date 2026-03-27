El Sergas creará cien plazas de médicos en los PAC para abrir los sábados por la mañana

Foto de archivo del PAC del nuevo centro integral de Lugo ALBERTO LÓPEZ

El Sergas ha aprobado un procedimiento de voluntariedad para cubrir las guardias de los puntos de atención continuada (PAC), que se extenderán al sábado por la mañana cuando entre en vigor el decreto que prepara la consellería. En esta norma, que pretendía aplicarse ya desde el 1 de abril, se recoge que el horario de los PAC será de 15 a 8 horas del día siguiente de lunes a viernes, y de 24 horas los sábados, domingos y festivos. Hasta ahora la mañana del sábado era asumida por el personal de los centros de salud, pero desde la aplicación de la jornada de 35 horas semanales este tramo excede el horario ordinario, por lo que la Consellería de Sanidade tiene que recurrir a la voluntariedad.

Para ello Xunta y sindicatos han negociado este viernes en la mesa sectorial un programa de voluntariedad con mejoras retributivas para el personal. En el caso de los médicos supone un aumento progresivo en dos años del 15,36 % en la jornada complementaria, y de un 22,62 % en el caso del personal de enfermería, aplicado ya desde principios del 2026. Para el personal de gestión y servicios se implementará lo previsto en el acuerdo de concertación social a través del concepto de turno rotatorio complejo.

La apertura de los PAC los sábados por la mañana irá acompañada de un incremento de 211 plazas nuevas en el período 2026-2028, de las que cien serán de médicos y 80 de personal de enfermería. El presupuesto previsto será de 10,3 millones de euros a lo largo de este período.

El decreto que modifica el del año 95 se presentó a las organizaciones sindicales este viernes, y tendrán hasta el 7 de abril para presentar alegaciones. Durante estos días, trabajadores y sindicatos mostraron su malestar por esta norma, que calificaron de «decretazo». Lamentan que para que el personal de los centros de salud cumpla con las 35 horas semanales ellos tienen que asumir el exceso de carga laboral.

¿Y cómo se cubrirá ese sábado por la mañana mientras no esté aprobado el decreto? En abril y mayo se mantendrá la situación actual, es decir, con voluntarios de centros de salud y de PAC. Una vez que esté aprobado —la Xunta quiere tenerlo listo en abril—, la intención es que se mantenga este proceso de voluntariedad, siempre priorizando al personal de PAC, pero en caso de no haber personal suficiente tendrán que asumirlo los trabajadores de los puntos de atención continuada, al establecer la norma que les corresponde a ellos. En cuanto a dónde debe ir el paciente, desde que esté aprobado el decreto el usuario debe acudir al PAC si es un sábado por la mañana. En la capital gallega, por ejemplo, la asistencia urgente durante este tramo horario se presta en el ambulatorio Concepción Arenal, no en el punto de atención continuada, algo que cambiará con la nueva norma.

Urgencias

Otro colectivo que se movilizó en los últimos meses es el de los médicos de urgencias hospitalarias. Tras las negociaciones llevadas a cabo, la mesa sectorial aprobó una serie de medidas que en la práctica suponen un aumento retributivo de unos 3.560 euros al año.