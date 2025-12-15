El Gobierno lanza el abono único de transporte con una tarifa plana de 60 euros al mes

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El actual modelo de bonificaciones en el sistema de transporte, que comenzó el pasado 1 de julio terminando con casi tres años de gratuidad en los servicios ferroviarios y la red de autobuses estatales, dará paso a un nuevo modelo cuyas principales características fueron explicadas este lunes en una comparecencia del el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que estaban presentes el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Este sistema que está en vigor consagra la gratuidad en todos los medios de transporte para menores de 15 años, una tarifa plana de 20 euros mensuales para las cercanías y un abono mensual de media distancia con un descuento del 40 % sobre la tarifa original, que en el caso del eje atlántico, para mayores de 26 años, pasó de costar cero euros a algo más de 204, bastante menos ventajoso económicamente que los de cercanías.

Este modelo de transición dejará paso a un abono único de transporte, válido para trenes y autobuses estatales, con una tarifa plana de 60 euros para mayores de 26 años, que será la mitad para los jóvenes por debajo de esa franja de edad.

«Esto supondrá un ahorro del 60 % del gasto mensual en transporte», aseguró Pedro Sánchez, que calificó esta medida como «muy trascendente», pues permitirá viajar por todo el país -no está vinculado a un trayecto cotidiano- y se podrán incluir en él los medios de transporte que son competencia de las comunidades autónomas o incluso los ayuntamientos. «Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante», añadió el presidente del Gobierno.

En su comparecencia para hacer balance del año político, Sánchez animó a las comunidades autónomas a que se sumen a este abono, que podrá adquirirse a partir del 1 de enero y entrará en funcionamiento en la segunda quincena de ese mes. En principio, se trata de una mejora de las condiciones para los viajes cotidianos en la media distancia ferroviaria gallega, los servicios más utilizados en la comunidad, pues su coste se equipara con el de las cercanías -también el modelo de tarifa plana-, algo que era justo lo contrario en el actual modelo, que finalmente solo durará medio año.