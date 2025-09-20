Lanzan un artefacto incendiario al edificio de Monforte elegido para albergar menores extranjeros

Aspecto de la planta baja tras el incendio provocado por el artefacto CEDIDA

Un artefacto incendiario arrojado esta noche a su interior causó daños en Monforte al edificio propiedad de la entidad social Prodeme en el que la Xunta tiene previsto abrir el primer centro específico para menores extranjeros de Galicia. Los hechos se produjeron en torno a las tres de la madrugada y los autores rompieron para poder lanzarlo una de las ventanas exteriores del inmueble, situado en el barrio del Malvarón, en la periferia del casco urbano. El gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, denunció esta mañana los hechos en la comisaría local de policía.

En el piso del inmueble se apreciaban esta mañana los restos de cristal de la botella llena de gasolina que fue arrojada a su interior para provocar el incendio. También quedaron esparcidos pedazos de los trapos que se emplearon a modo de mecha. El fuego quemó un sofá y varios muebles situados en la planta baja del edificio pero la densa humareda que captaron las cámaras de seguridad dañó las paredes de las plantas restantes. El calor de la combustión derritió cortinas en las zonas del vestíbulo del edificio a las que no se propagaron las llamas.

El edificio residencial Francisco Suárez, nombre de la persona que lo dejó en herencia a Prodeme, tiene bajo y cinco plantas y fue construido hace quince años por esta asociación dedicada a la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. Concebido inicialmente como residencia tutelada para este colectivo, el proyecto no llegó a cristalizar. La conselleira de Política Social e Igualdade anunció la pasada semana en una visita a Monforte que albergaría un centro específico para menores extranjeros con 80 plazas.

La policía científica tenía previsto realizar una inspección esta mañana en el edificio dentro de la investigación que se lleva a cabo para localizar a los autores del lanzamiento del artefacto incendiario. Fuentes municipales indicaron que no se descarta la convocatoria urgente de una junta de portavoces ante la gravedad de lo sucedido.