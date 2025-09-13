Monforte acogerá el primer centro específico para menores extranjeros en Galicia

El edificio lleva el nombre del primer presidente de Prodeme, que dejó en herencia el solar ROI FERNANDEZ

El edificio residencial Francisco Suárez, gestionado por la entidad social Prodeme en Monforte de Lemos, albergará el primer centro específico para menores extranjeros que se abrirá en Galicia. Lo anunció este sábado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que recuerda que la medida es una «obriga á Xunta» desde el Gobierno central, que destinará a la comunidad 317 menores migrantes los que la red de acogimiento autonómica, insiste el Ejecutivo gallego, no tiene ya capacidad. El centro de Monforte cerá cedido temporalmente por la entidad y dispondrá de 80 plazas, por lo que la Xunta todavía analiza si necesitará nuevas localizaciones para acoger a los 237 jóvenes restantes.

Durante su visita al centro, García estuvo acompañada por el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, y por el gerente de Prodeme, Julio Cortiñas. La conselleira agradeció la colaboración de la entidad y lamentó que la decisión del Ejecutivo estatal conlleve la modificación del modelo autonómico de atención a la infancia. «Obriga á Xunta a facer o que non quería, crear centros específicos para menores estranxeiros», afirmó, subrayando que esta medida altera el sistema de protección que Galicia ha venido desarrollando en los últimos años.

La Xunta creará un centro específico para acoger a menores migrantes Manuel Varela

La titular de Política Social reiteró que el traslado de estos menores no viene acompañado de financiación por parte del Estado. Según los cálculos del Gobierno gallego, atender a todos los adolescentes implicados podría suponer un coste adicional de hasta 30 millones de euros anuales. Así, insistió en que «estas son as primeiras 80 prazas específicas que a Xunta se ve obrigada a crear», y añadió que el Ejecutivo autonómico sigue buscando nuevas localizaciones, para lo cual ha solicitado la colaboración de otras administraciones.

El número de expedientes de adolescentes que forman parte del grupo de 317 que el Gobierno central pretende trasladar a Galicia asciende ya a seis. A esta cifra se suman los 15 menores extranjeros solicitantes de asilo que, por orden del Tribunal Supremo, deben ser acogidos por el Estado y que, según conoció la Xunta el miércoles, también serán derivados a la comunidad gallega. García reiteró que la Xunta continuará recurriendo este reparto ante los tribunales, como ya ha hecho ante el Tribunal Constitucional junto a otras diez comunidades autónomas de distinto signo político. «Rompe definitivamente o sistema de protección integrador de Galicia», denunció, y advirtió que esta imposición obliga al Gobierno gallego a abandonar el modelo que lleva años impulsando.