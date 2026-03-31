Pesqueros gallegos ayudaban a introducir en España el hachís que llegaba por el narcotúnel de Ceuta

El narcotráfico en España ha mutado en ingeniería de precisión capaz de conectar el subsuelo de Ceuta con la bravura del Atlántico gallego. Lo que parecía una estructura inexpugnable, un imperio de sombras diseñado por

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