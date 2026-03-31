Pesqueros gallegos ayudaban a introducir en España el hachís que llegaba por el narcotúnel de Ceuta

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

VIGO · Exclusivo suscriptores

La trama marroquí contactó con una organización en Vigo y O Salnés que garantizó el transporte por mar hasta las Rías Baixas; el considerado líder de la rama gallega está siendo juzgado por importar 2.800 kilos de cocaína en el 2022 con otro pesquero desde Senegal

31 mar 2026 . Actualizado a las 15:56 h.

El narcotráfico en España ha mutado en ingeniería de precisión capaz de conectar el subsuelo de Ceuta con la bravura del Atlántico gallego. Lo que parecía una estructura inexpugnable, un imperio de sombras diseñado por

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete