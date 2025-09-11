La Xunta creará un centro específico para acoger menores migrantes
GALICIA
Argumenta que la red está saturada ante el envío de 317 solicitantes de asilo mientras el Gobierno acusa al Ejecutivo gallego de bloquear el reparto12 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno gallego cambiará la red actual de acogimiento de menores migrantes no acompañados y creará un centro específico para alojar a los solicitantes de asilo. Fuentes de la Consellería de Política Social reivindican el