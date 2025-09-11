La Xunta creará un centro específico para acoger menores migrantes

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

Menores inmigrantes atendidos en Canarias por la Cruz Roja. Gelmert Finol | EFE

Argumenta que la red está saturada ante el envío de 317 solicitantes de asilo mientras el Gobierno acusa al Ejecutivo gallego de bloquear el reparto

12 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno gallego cambiará la red actual de acogimiento de menores migrantes no acompañados y creará un centro específico para alojar a los solicitantes de asilo. Fuentes de la Consellería de Política Social reivindican el

