El fuego amenaza viviendas y un cámping en Carballo, y se extiende en Ponteareas

El incendio declarado este lunes en Noicela, en Carballo, visto desde la playa de Caión, en el vecino municipio de A Laracha. Patricia Blanco

Con más de cuarenta hectáreas quemadas en lo que va de lunes, los servicios de extinción luchan a estas horas para aplacar las llamas en varios incendios forestales que se han declarado durante las últimas horas en la comunidad. Lo peor a estas horas está en Noicela, en Carballo, donde el fuego amenaza a varias viviendas y a un cámping. El incendio, que arrasa 20 hectáreas en una zona situada entre las playas de Baldaio y Caión, se unió a otro foco que se reavivó en el núcleo de Rebordelos, y afecta también al vecino concello de A Laracha.

El calor y el viento han hecho que los dos focos hayan coincidido desde primera hora de la tarde y que las llamas se hayan extendido por toda la parte alta de ambas parroquias, amenazando ya viviendas y el cámping As Névedas, que estaba abierto, y con clientela en sus instalaciones. Atentos a la evolución de los acontecimientos, sus responsables aseguran estar preparados para evacuar. «Tenemos extintores y hemos enganchado las caravanas para poder salir», aseguró Javier Bértoa, uno de los gerentes.

«Isto é un desastre», aseguraba mientras tanto el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela. El fuego alcanzó de cerca el santuario de Os Milagres y obligó a cortar la carretera provincial que da acceso a Caión desde Carballo. Al helicóptero que había esta mañana en la zona se sumó otro y dos avionetas, además de numerosos medios terrestres de la Consellería de Medio Rural y de emergencias. El humo es perfectamente visible desde la playa de Caión, donde hay bastantes bañistas que aprovechan este lunes las altas temperaturas, que tampoco ayudan a la hora de sofocar el fuego.

En la provincia de Pontevedra, las altas temperaturas alcanzadas este lunes —con el mercurio superando los 25 grados— facilitaron la expansión de un incendio en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas. Las llamas comenzaron allí a las 14.47 horas y el frente sigue activo y sin controlar a esta hora. En el operativo participan seis agentes, diez brigadas, seis motobombas, una pala, un helicóptero y dos aviones.

Mientras tanto, los servicios de extinción también se han movilizado en Ferrol. Un incendio forestal surgió allí, alrededor de las 15.00 horas, a poco más de un centenar de metros de la ermita de Chamorro, lo que obligó a cortar el acceso a la zona en plena romería. El llamado Camiño Vello, que atraviesa el monte desde el lugar Serantellos, y en cuyo último tramo surgió el fuego, ha sido cortado por completo. Por el acceso principal a Chamorro —la carretera asfaltada— solo se permite, en estos momentos, bajar, debido «a la cantidad de humo que hay», advierten desde la Policía Local.