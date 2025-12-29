Rueda releva a seis altos cargos de la Xunta, tres en Medio Rural tras la oleada de incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Gobierno autonómico. PACO RODRIGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes el relevo de seis altos cargos del Gobierno autonómico. Los cambios se harán efectivos mañana, cuando serán publicados en el Diario Oficial de Galicia.

La reorganización afecta con intensidad a la Consellería de Medio Rural, donde se sustituye a los titulares de tres de los seis órganos directivos de ese departamento. Uno de los relevos afecta al secretario xeral de la consellería, Jorge Atán Castro. Cogerá el testigo Marta Cores Lojo. Además cesan el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez Vázquez, a quien sustituye el hasta ahora jefe del Servizo de Prevención de Incendios Forestais de Pontevedra Manuel Francisco Gutiérrez, y de José Luis Chan, que era responsable de Planificación e Ordenación Forestal. Se hará cargo del puesto Luisa Piñeiro Arcos, hasta ahora directora gerente del Servizo Agrario Galego. Los relevos son los primeros en Medio Rural tras la oleada de incendios de agosto.

Los otros tres cambios afectan a las consellerías de Presidencia, Xustiza y Deportes, a Facenda y a Mar. En la primera cesa José Ramón Lete Lasa, responsable de la Secretaría xeral para o Deporte. Le sustituirá Roberto García Rodríguez, concejal del PP en A Coruña.

En Facenda cesa el responsable de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño Iglesia, que será sustituido por Damián Rey.

En Mar sale el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación, Cándido Rial, y entra Isaac Rosón Sánchez-Brunete. Rial había accedido al puesto en junio de este mismo año, en la reorganización tras la marcha de Alfonso Villares, que dimitió como conselleiro a raíz de una denuncia por agresión sexual que ha sido archivada por la jueza al no haber encontrado motivos ni indicios para procesarlo. Isaac Rosón Sánchez Brunete es ingeniero naval y oceánico, licenciado por la Universidade da Coruña, y ha trabajado en varias Capitanías Marítimas de Cataluña.

El presidente explicó que parte de los cambios estaban planificados y decidió concentrarlos a finales de año para facilitar el inicio de «novas etapas». Los enmarcó en la «total normalidade» del funcionamiento de la Xunta. También subrayó su satisfacción con el trabajo de los salientes, que les comunicó en persona. «Non son unha enmenda ao seu traballo en postos moi esixentes», dijo antes de manifestar su deseo de que los sustitutos «estean a altura».

En esa línea, sobre Medio Rural, en la que se han producido distintos cambios en la política contra el fuego tras los incendios en agosto, Rueda recordó que los responsables de los principales centros de decisión, los conselleiros, «permanecen», por lo que insistió en que deberán «levar adiante estes novos retos» y «executar as políticas que deixaron encamiñadas» sus predecesores.