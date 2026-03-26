Fornelos, el concello donde más llueve de Galicia, raciona ya el agua por escasez

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

FORNELOS DE MONTES · Exclusivo suscriptores

Carmen Couto, vecina de A Laxe, ante el depósito de agua ahora racionada en Fornelos.
Carmen Couto, vecina de A Laxe, ante el depósito de agua ahora racionada en Fornelos. Joel Covelo

Recogió entre diciembre y enero 1.614 litros de lluvia por metro cuadrado y ahora limita a 400 por casa al día el suministro en la parroquia de A Laxe

27 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Fornelos de Montes es, junto a Lousame, el concello donde más llueve de Galicia. Lo hace prácticamente la mitad de los días del año. La sierra de O Suído forma un efecto pantalla al chocar

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