Fornelos, el concello donde más llueve de Galicia, raciona ya el agua por escasez
VIGO / LA VOZ
FORNELOS DE MONTES · Exclusivo suscriptores
Recogió entre diciembre y enero 1.614 litros de lluvia por metro cuadrado y ahora limita a 400 por casa al día el suministro en la parroquia de A Laxe27 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fornelos de Montes es, junto a Lousame, el concello donde más llueve de Galicia. Lo hace prácticamente la mitad de los días del año. La sierra de O Suído forma un efecto pantalla al chocar