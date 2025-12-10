Varias mujeres denuncian al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por acoso sexual a través de un canal interno del PSOE

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, en una imagen de archivo LAURA LEIRAS

Al menos seis mujeres denuncian a José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, por acoso sexual a través del canal interno del PSOE. La situación se dio a conocer este martes por la noche en el programa de televisión Código10, en Cuatro, un espacio en el que salieron a la luz las acusaciones de las presuntas víctimas. Por su parte, José Tomé desmiente los hechos y asegura que emprenderá acciones legales. «Esto é unha montaxe moi clara», dice.

Las mujeres hablan de tocamientos, llamadas e imágenes por parte del socialista que, según ellas, «desvía a sexo cualquier tipo de conversación y en cualquier contexto». Entre ellas hay trabajadoras, militantes, concejalas de diferentes municipios y asesoras, que recurrieron al canal interno para denunciar una situación que sufren, aseguran, desde hace tiempo.

Cuentan, además, que avisaron directamente a otros cargos como José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSOE en Galicia, Lara Méndez, secretaria de la organización en Galicia, y Pilar García Porto, secretaria del partido en Lugo, que «no hicieron nada». «Dicen que no es para tanto y que él es así», relatan las víctimas. «Y él se cree impune», continúan. Las víctimas aseguran en el programa de Cuatro estar indignadas por la inacción del partido y dicen que «tanto Besteiro como Pilar García Porto o Lara Méndez mienten».

El contenido de las denuncias

Las mujeres denuncian desde comentarios, mensajes, imágenes o llamadas subidas de tono hasta tocamientos no autorizados. «No le vale que le digas que no porque seguirá insistiendo hasta que caigas», aseguran. Además, alguna de ellas cuenta que el mandatario socialista le ofreció un puesto de trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales: «Enviando mensajes obscenos, fotos y un sinfín de barbaridades».

Ellas aseguran que incluso alguna compañera tuvo que distanciarse del partido. «No tenemos la esperanza de que se tomen medidas, pero sí queremos dejar constancia de lo que ocurre», escriben en sus acusaciones. Las víctimas aseguran que se trata de «un secreto a voces». «Da igual que seas militante, simpatizante, concejala, periodista o diputada. No se salva ninguna en toda la provincia de Lugo», lamentan.

Este mismo martes, cuando se conoció la noticia, se han producido llamadas dentro del partido para averiguar quiénes eran las denunciantes. Pero ni el PSdG ni Ferraz se han pronunciado de momento y Tomé mantiene su agenda para este miércoles, que empezará a las 11.30 horas de la mañana con una rueda de prensa en Monforte en la que anunciará nuevos servicios para el municipio lucense. Por la tarde habrá pleno en Monforte, al que también está previsto que acuda.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido apartará «con contundencia» a quienes sean denunciados por acoso sexual. En los pasillos de la Cámara Baja, López ha señalado que estos casos que están apareciendo están fuera de lo que son «los principios y los valores» del PSOE y «todos» serán apartados del partido «con contundencia».