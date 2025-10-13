María Sampedro, primera alcaldesa de Ribeira: «Gobernarei dende o respecto, a educación e a honestidade»

Carmela Queijeiro

Sin sorpresas. El PP ha recuperado uno de sus bastiones y lo ha hecho con la proclamación de la primera alcaldesa en la historia de Ribeira gracias al apoyo de tres concejales del PBBI. María Sampedro, en un pleno bronco, tenso y con continuas interrupciones por parte de un público muy polarizado, se comprometió tras alzarse con el bastón de mando a «gobernar dende o respecto, a educación e a honestidade» para todos los vecinos de la capital barbanzana, a «traballar sen descanso» y a ejercer de «embaixadora alá donde vaia».

Con un mensaje de proximidad y humildad, garantizó a los ciudadanos que seguirá siendo «María o Mariola, a neta de Canucho e a neta de Fontao» y que inicia su mandato «coa man tendida e as portas abertas».

En un día considerado histórico —es la primera vez que una moción de censura prospera en el municipio—, el alcalde depuesto, Luís Pérez Barral, aseguró abandonar la alcaldía «coa cabeza ben alta» y orgulloso del trabajo hecho para cambiar Ribeira.

Uno de los principales dardos tanto por parte del ya exregidor como del público fue dirigido para Vicente Mariño, líder del PBBI, interrumpido constantemente durante su alocución al grito de «traidor» o «Judas» por haber roto el tripartito y haber entregado la alcaldía al Partido Popular.

Mariño, por su parte, consideró que no fue su grupo el que hizo saltar por los aires el ejecutivo de coalición, pues acusó al BNG de gobernar de forma unilateral e incumplir los compromisos.