La mujer presuntamente asesinada por su hijo en Vilagarcía presentaba heridas por arma blanca

Martina Miser

El cuerpo de la mujer de 61 años presuntamente asesinada por su hijo en Vilagarcía de Arousa la tarde del viernes presentaba heridas de arma blanca. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado esta mañana del dato, que a falta de la autopsia al cuerpo de la fallecida, empieza a aclarar la causa, que no la razón o motivación, del trágico suceso.

La nueva información encaja con la rapidez con la que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, apuntaba el propio viernes, escasas horas después del asesinato, a la presunta autoría del crimen por parte del hijo, tras encontrar agentes de la Policía Nacional y la Policía Local el cuerpo de la mujer boca abajo rodeada de un charco de sangre en su domicilio en la céntrica calle Duque de Rivas.

El presunto autor del homicidio permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con pronóstico muy grave.

El joven, de 22 años, fue atendido en plena calle tras lanzarse al vacío desde el tercer piso en el que residía con su madre, de 61, en el céntrica calle Duque de Rivas de la capital arousana. Operarios del 061 le prestaron las primeras asistencias y procedieron al trasladado del hombre, consciente, al cercano Hospital do Salnés, a donde llegó con un cuadro clínico de politraumatismos, fracturas diversas y shock hemorrágico.

Tras recibir las primeras asistencias clínicas y médicas en el servicio de urgencias, y careciendo el centro arousano de uci, el presunto autor del matricidio fue trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde pemanece ingresado, bajo custodia policial.

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha decretado dos días de luto oficial en señal de duelo por lo sucedido. El alcalde de la localidad, Alberto Varela, ha lamentado esta mañana el asesinato de su vecina: «É unha auténtica traxedia, máis habendo unha relación familiar por medio, sendo que todo apunta a que foi un matricidio. Desde o Concello, amosamos o noso máis profundo pesar». Las banderas de la casa consistorial bajaron a media asta a la una de la tarde.

Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se arrojó al vacío desde un tercer piso Xacobe Lamas / Serxio González

El suceso ocurrió a media tarde del viernes, cerca de las seis, cuando una pariente de la madre e hijo se acercó a la casa, a escasos metros de la casa consistorial de Vilagarcía, y se encontró con el cuerpo sin vida de la mujer, boca abajo y rodeada de un charco de sangre, confirmó horas después el subdelegado del Gobierno en Galicia, Abel Losada. Habría sido en ese momento cuando el joven, se tiró a la calle.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue la causa concreta del fallecimiento, cuándo se produjo o si existían circunstancias familiares que pudiesen haber desencadenado un desenlace como este. La hipótesis inicial que maneja el Cuerpo Nacional de Policía, que investiga lo ocurrido, y expuesta por el propio subdelegado del Gobierno es que ambos sucesos, el intento de suicidio y el óbito, están relacionados. En otras palabras, que habría sido él quien atacó a su madre. Al menos en este estado inicial de las pesquisas, se descarta la participación de una tercera persona en los hechos.

A la calle Duque de Rivas acudieron de inmediato varias patrullas de las policías nacional y local de la capital arousana, alertadas sobre las seis de la tarde, así como el servicio municipal de Emerxencias y dos ambulancias del 061. Los equipos sanitarios se encargaron de prestar atención al joven defenestrado y de llevar a cabo su traslado. La vía pública y su entorno permanecieron bloqueados por un precinto y presencia policial hasta que el juez de guardia decretó el levantamiento del cadáver, cerca ya de las diez de la noche del viernes.

«Estoy muy sorprendido, porque los conozco desde hace tiempo, y la madre y el hijo se llevaban muy bien, tenían muy buena relación», indica un hombre que fue vecino de ambos hace años. Una mujer, que pasaba por la calle en el instante en el que él se arrojó, apunta que no llegó a perder la conciencia.