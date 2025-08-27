Un hombre arrolla intencionadamente a seis personas en la céntrica plaza de Mina de A Coruña

Agentes de la Policía Local y ambulancias en el cruce de la plaza de Mina tras el atropello múltiple

Un atropello múltiple e intencionado en pleno centro de A Coruña dejó este miércoles seis personas heridas en la transitada plaza de Mina. Fuentes próximas al caso precisaron que el conductor estaba estacionado en la plaza reservada de un hotel de Juana de Vega y arrancó cuando se puso en verde el semáforo del paso de cebra y las personas comenzaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes. El hombre, de 51 años y vecino de A Coruña, ha sido detenido y fue trasladado a dependencias policiales del 092. Los efectivos indicaron que se le realizaron los controles de drogas y alcoholemia que resultaron negativos, así como un examen médico y psiquiátrico. Finalmente, fue ingresado en el Hospital de Oza (Chuac) por orden judicial, donde permanece bajo vigilancia policial.

El suceso se produjo alrededor de las 12.15 horas, cuando un turismo Volkswagen embistió a un grupo de peatones que cruzaba el paso con el semáforo en verde, según relataron testigos presenciales. El impacto provocó escenas de gran nerviosismo y conmoción entre las decenas de viandantes que a esa hora atravesaban uno de los cruces más concurridos de la ciudad. Varios peatones que resultaron ilesos se apresuraron a socorrer a las víctimas hasta la llegada de los equipos de emergencias.

Los técnicos del 061 atendieron en el lugar a las seis personas atropelladas de diferentes edades, la mayor de 75 años, que permanecieron tendidas en el suelo durante varios minutos. Finalmente, todas fueron trasladadas. Cinco fueron derivadas al servicio de urgencias del Hospital Universitario A Coruña (Chuac) y una menor de edad, nacida en el 2021, al Teresa Herrera, el hospital materno-infantil del Chuac. De ellos, tres adultos (dos mujeres y un hombre) fueron catologados como graves y uno de ellos (el varón) fue ingresado en la uci. A última hora de la tarde, cuatro de los seis afectados habían recibido ya el alta.

El vehículo implicado en el siniestro y una de las heridas tendida en el suelo

La violencia del atropello quedó reflejada en el estado del coche implicado, cuyo parabrisas terminó reventado y desprendido parcialmente de la carrocería. El conductor fue detenido por la Policía Local, que lo trasladó a un furgón de atestados para tomarle declaración. El vehículo permanece bajo custodia policial mientras se investigan las causas del accidente. La alcaldesa, Inés Rey, lamentó los hechos en redes sociales: «Desexo a pronta e total recuperación das seis persoas que resultaron feridas no atropelo desta mañá en Juana de Vega. O condutor está detido e a Policía Local está a a investigar para aclarar os feitos e para que non volvan repetirse situacións semellantes», sostuvo.

Caos circulatorio en pleno centro

El atropello obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad que incluyó varias ambulancias y numerosos efectivos policiales. La intervención provocó importantes retenciones en la plaza de Mina y sus accesos, al cortar la salida del túnel de Juana de Vega y desviar el tráfico hacia otras vías. La circulación comenzó a restablecerse pasados unos 25 minutos, aunque la Policía mantuvo presencia en la zona para regular el tránsito y examinar el vehículo.

El suceso ha generado un gran impacto debido al lugar donde se produjo: uno de los cruces más transitados de A Coruña, por el que pasan a diario cientos de peatones. Según algunos testigos, en el momento del atropello había unas veinte personas cruzando. «Podría haber sido una catástrofe absoluta», reconocían vecinos y curiosos a Voces de A Coruña, de Radio Voz, que seguían sorprendidos por la magnitud del accidente y por el estado del vehículo tras el impacto.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar las responsabilidades del conductor. El vehículo implicado ha sido entrgado a la policía judicial.