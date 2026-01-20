En directo: se elevan a 41 el número de fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz

Uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz Susana Vera | REUTERS

El accidente de trenes ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba) cuando un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva se ha saldado, hasta ahora, con 40 víctimas mortales, mientras otras 39 personas siguen hospitalizadas. Con el paso de las horas, comienzan a conocerse algunas identidades de víctimas mortales, como los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría, a la que pertenecía una niña de 6 años que durante toda la noche fue custodiada por una guardia civil tras ser rescatada ilesa. En Córdoba, nuestro compañero Carlos Peralta hablaba ayer con los allegados que viven con dolor la espera en el centro cívico Poniente Sur. «Ya nos han confirmado que los desaparecidos están muertos», le decían.

Los equipos de rescate han continuado de noche sus trabajos en el lugar del siniestro, en el que se va a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia. Son trabajos de gran complejidad dado que, en palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, esos dos vagones han quedado «prácticamente desintegrados». La Guardia Civil ya recaba indicios clave tanto para identificación de los cadáveres como para esclarecer las causas del siniestro que tardarán en conocerse. La investigación apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser «causa o consecuencia» del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, pero aún queda por confirmar si dicha rotura fue, según palabras del ministro Puente, causa o efecto del accidente. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tardará varias semanas en recuperarse en su totalidad.

8.30 Se eleva a 41 el número de muertos Asciende a 41 el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, tal y como informa Efe.

8.00 Ordenan llevar a un laboratorio las vías «rotas» El equipo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha ordenado el inmediato traslado a un laboratorio de Madrid de «los carriles (raíles) en el punto de inicio del descarrilamiento» del tren Iryo 6189 Málaga?Madrid, cuya salida parcial de la vía, según las primeras investigaciones de este organismo, provocó la colisión con el Renfe Alvia 2384 Madrid?Huelva. Los técnicos, según fuentes cercanas a la CIAF, creen imprescindible analizar en un espacio controlado y sin interferencias esas vías, que ?según ha certificado ya la investigación del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil? presentaban «roturas» y/o «alteraciones», para determinar si esos daños estaban presentes antes del siniestro. Y, sobre todo, para establecer si fueron la causa de que el convoy con destino Atocha se saliera de la vía y fuera embestido el pasado domingo 18 de enero, a las 19:45 horas, por el Alvia que venía en sentido contrario, en un accidente. La rotura de carril que fotografían agentes de criminalística de la Guardia Civil no es en la vía por la que circulaba el Iryo, sino en la del Alvia Responsables de la investigación han revelado a Colpisa que la idea de la CIAF es llevar a ese laboratorio tramos provenientes de al menos medio kilómetro de «carriles» de la vía 1 (dirección Madrid), comprendidos desde el punto kilométrico 318,200, que es ?según Transportes? el lugar exacto donde impactaron los vagones de ambos trenes, hasta el punto kilométrico 318,700, que es en el que se ha localizado la «rotura limpia» de casi un metro de longitud.

8.05 La opinión de los psicólogos Ante una tragedia como la que ha ocurrido en Córdoba, la atención psicológica a las víctimas y a sus familiares directos es fundamental. Este apoyo, cuando se recibe de manera temprana, puede ayudar a encauzar el duelo y prevenir complicaciones del estrés postraumático, evitando que se agrave. Alfredo Guijarro, socio fundador de la Sociedad Española de Psicología Aplicada al Desastre Urgente y Emergencias (Sepadem) y de la Asociación Mundial de Psicología de Emergencias (AMPE), es una de las voces expertas más autorizadas para explicar qué atención necesita una persona en esas circunstancias y cómo puede reaccionar el cerebro ante ellas. Como psicólogo en la reserva de las Fuerzas Armadas ha dedicado su carrera a brindar asistencia a quienes más la necesitan cuando ocurre una catástrofe. Alfredo Guijarro, psicólogo en desastres: «Permitir el llanto es lo más duro para un profesional, sientes el impulso de intervenir» Laura Miyara

8.00 Visita de los reyes Los reyes visitarán hoy en Adamuz la zona en donde se produjo el accidente y estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según la agenda del Gobierno, la visita se realizará a las 12.00 del mediodía. Fuentes de la Casa Real adelantaron en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes. Los reyes expresan su «consternación» por el accidente en Adamuz y viajarán mañana hasta la zona La Voz

7.50 Plan alternativo de transporte El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tardará varias semanas en recuperarse en su totalidad. El ministro Órcar Puente calculaba ayer que la reanudación completa podría llegar «en torno al 2 de febrero». Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente. Habrá ocho frecuencias (cuatro idas y vueltas) entre Sevilla y Madrid, y seis (tres idas y vueltas) entre Málaga y la capital.

Iberia ha programado, desde este martes y hasta el viernes, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que aumentarán su capacidad en 728 asientos adicionales, 364 en cada ruta, mientras que Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga, también hasta el viernes.

7.45 La investigación del accidente La investigación por el accidente ferroviario apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser «causa o consecuencia» del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el Alvia, según el ministro de Transportes, Óscar Puente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo independiente aunque adscrito a Transportes que investiga el accidente, ha solicitado a Adif el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro. La clave de la investigación del siniestro de Adamuz: averiguar por qué descarriló el primer tren Pablo González / Laura Placer / Belén Araujo La CIAF ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio. La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas negras) de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio. El presidente de Renfe ha alejado la posibilidad de que se trate de un fallo humano o de un exceso de velocidad. Un problema en el tren o en la vía son las hipótesis principales Mientras, el máximo responsable de la operadora italiana Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de «raro» y «extraño» el siniestro. «Llevo 32 años en transporte y nunca habíamos tenido un accidente con víctimas; es horrible, es un drama», ha lamentado.

7.30 Datos clave del siniestro Estos son los últimos datos del accidente, recopilados a esta hora Hay al menos 40 fallecidos y 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos. La vida de los heridos ingresados en la uci no corre peligro. Las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

La cifra de fallecidos no es definitiva, porque todavía se trabaja para localizar posibles cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto. La UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas.

El total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que siguen ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños, según la última actualización asistencial facilitada a Efe por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 personas fallecidas en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) y los forenses han realizado 23 autopsias. Por otra parte, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones, pero se ha comprobado que había tres denuncias sobre la desaparición de una misma persona.

7.15 43 denuncias por desaparición En una entrevista en el informativo 24 Horas de RNE, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha confirmado que la Guardia Civil cuenta con 43 denuncias por desaparición, hay 40 víctimas mortales localizadas, de las cuales 37 han sido enviadas al Instituto Forense. Allí, los funcionarios han realizado 23 autopsias y han logrado identificar a cinco personas gracias a sus huellas dactilares. Respecto a los cuerpos que aún faltan por recuperar, el ministro del Interior ha indicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad han «visualizado» tres en el interior del tren Alvia. «Ahora ya con los trabajos y con la maquinaria pesada, esperemos que estos tres cadáveres que están localizados puedan ser excarcelados, extraídos y trasladados próximamente al Instituto Anatómico Forense», ha agregado, tras lo cual ha avanzado que las labores seguirán «toda la noche». En otra entrevista en el informativo de TVE, ha explicado que aquellos cadáveres que por cualquier circunstancia no pudieran ser identificados por las huellas dactilares, «que es lo más rápido», lo serían a través de muestras de ADN recopiladas en las oficinas de la Guardia Civil abiertas en Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid.

7.00 Al menos tres cuerpos sin recuperar «Hemos visto tres cadáveres que aún no pudimos sacar». Francisco Carmona, director técnico y oficial jefe del Servicio de Diputación de Bomberos de Córdoba explicó a la Cadena Ser la complejidad de las labores de rescate, en las que podrían poner en peligro su propia vida: «Tenemos un par de vagones en los que hemos visto a tres personas que no hemos podido sacar porque era peligroso para nosotros mismos». A lo largo del día de hoy, confían en poder hacerlo gracias a la maquinaria pesada que les permita levantar los coches. Los equipos de rescate aún no accedieron a un vagón María Salgado