Julio, el joven de 16 años que consiguió llegar a la zona cero de Adamuz: «Hice el trayecto varias veces, no me paré ni a pensar si estaba cansado»

Julio Rodríguez, un joven de 16 años de Adamuz, regresaba a casa tras un domingo de pesca junto a su madre y un amigo cuando se cruzaron con dos coches de policía y una ambulancia, un despliegue inédito en la zona. Extrañados, y movidos por la curiosidad inicial, se dispusieron a seguir al convoy de emergencias y acabaron por llegar al lugar donde el Iryo con destino a Madrid y el Alvia que debía llegar esa noche a Huelva se encontraban ya postrados en las vías, con heridos pidieron auxilio y viajeros desorientadas que trataban de abandonar los trenes a traves de puertas y ventanas. Julio, de hecho, fue de los primeros en alcanzar los coches 1 y 2 del Alvia, que se habían despeñado, tras descarrilar, bajo un talud de cuatro metros. Eran los más deteriorados, la zona cero del accidente. Allí rescataron, entre cadáveres, a varias personas, y también apuntó nombres y teléfonos de familiares. «No me paré ni a pensar si estaba cansado o no, hice el trayecto varias veces», recuerda el joven, que rescató a varias personas de entre los amasijos de hierros cuando aún no había medios suficientes para tratar a todos los heridos. Dice que no sintió miedo «pero sí terror».

Julio ha explicado que el rey le ha preguntado básicamente qué hicieron: «Yo le he explicado nuestra historia, que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de policía, de bomberos, de ambulancias, y conseguimos llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas». El joven cordobés también ha explicado a los periodistas que estaban cubriendo esta visita que intentaron sacar a la gente «que podía más o menos moverse». «Intentamos sacarlas como pudimos, hasta que luego ya llegaron todos los cuerpos de policía y bomberos», quienes, «más profesionalmente, se encargaron» de continuar con las labores de rescate, según ha continuado contando Julio Rodríguez, que ha señalado que lo hicieron su amigo y él fue «sacar a algunas personas y acompañarlas hasta aquí para que se curaran y las atendieran».

A la pregunta de qué le empujó «a echar una mano de esa manera», el joven ha indicado que su «cuerpo se convirtió en otro, y sólo pensaba en ayudar, sea como sea». «Hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas seis veces, y no me paré ni a pensar si estaba cansado, nada, sólo quería ayudar», ha relatado.

Julio ha comentado que la reina Letizia dijo que era «bastante bonito» su comportamiento a su «corta edad», y «bastante duro ver a gente así, tan pequeña, hacer esas cosas». Y, por otro lado, ha contado que «de momento» puede «dormir más o menos bien», pero no sabe cómo seguirá «dentro de unos días» por las imágenes que vio, ya que «en mitad del camino te encontrabas a gente en tus pies que fallecía, o cuerpos que no estaban ni enteros».

Los reyes Felipe VI y Letizia han llegado pasadas las 12,30 horas a Adamuz, donde van a visitar el puesto de mando avanzado que se instaló tras el suceso. Los monarcas han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por el ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, junto a otras autoridades, como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, o el alcalde del municipio, Rafael Moreno. Los Reyes han llegado acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. En la comitiva de recibimiento también se encontraban miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, así como vecinos de Adamuz que participaron en el rescate de viajeros de los trenes. Los reyes han estado conversando con estos vecinos del municipio. Tras la visita a Adamuz, los reyes se desplazaron al Centro Cívico Poniente de Córdoba, donde familiares de los fallecidos están siendo atendidos, así como al hospital Reina Sofía, donde están ingresados varios de los heridos en el accidente.