Mueren los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que salió con vida del tren siniestrado y que estuvo buena parte de la noche custodiada por la Guardia Civil. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo. Aunque el propio alcalde, José Carlos Hernández, ha informado a lo largo de la mañana de que habían localizado ingresado en un hospital al hermano, mayor que ella, posteriormente se ha confirmado el fallecimiento de los cuatro.

La menor, por su parte, se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza. Hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por una agente de la Guardia Civil.

La familia estaba desde ayer pidiendo ayuda a través de las redes sociales en las que difundieron sus fotografías para lograr obtener cualquier información sobre su paradero.

La CIAF abre el expediente de investigación

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha abierto el expediente correspondiente al accidente ferroviario: detalla que han fallecido 39 personas y que hay 152 heridos, 123 de ellos leves y 29 graves.

En el expediente, según informa Efe, está detallado que los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron a las 19:45 horas en la entrada de la estación de Adamuz y que estos vagones invadieron la vía 2, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario.

Los dos primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de 4 metros aledaño a la vía y un equipo investigador de la CIAF se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma noche del suceso.

Además, en el expediente se explica que esta información no es definitiva y podría ser objeto de actualizaciones.

Siempre que no perjudique a la investigación, las víctimas y sus familiares, además de representantes de trabajadores o propietarios de bienes dañados, entre otros, disponen de 21 días naturales para registrarse como tales y poder tener acceso a información relativa sobre los hechos acaecidos y las investigaciones efectuadas.