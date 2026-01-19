Belén, la primera médico que llegó a la zona cero del accidente de Adamuz: «Iba saltando la catenaria y los trozos de vagones cuando empecé a ver cadáveres»
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Alumbrando con la linterna de su móvil, la facultativa y sus dos compañeros del centro de salud se adentraron en los trenes y atendieron a los heridos más graves19 ene 2026 . Actualizado a las 13:49 h.
«Un tren ha volcado. Hay fallecidos y muchos heridos». Esta fue la llamada que recibió a las ocho menos diez de la tarde Belén, la médico del centro de salud de Adamuz de guardia ayer