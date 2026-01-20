Tragedia ferroviaria en Adamuz: «Mi hija está en la uci, su bebé tiene latido»

Familiares de víctimas del siniestro ferroviario, ante el punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente, en Córdoba, atendido por miembros de la Cruz Roja, psicólogos y servicios sanitarios Jon Nazca | REUTERS

El accidente ha sumido en el pánico a centenares de familias: tanto a las de los pasajeros que han sobrevivido como a las de los que permanecen desaparecidos. Hay hermanas que se despidieron con la mirada, porque presintieron que era imposible sobrevivir al caos en el que se convirtieron los vagones. Uno de los rescatadores, Paco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba, relató a los reporteros de varias televisiones que tuvieron que «retirar a fallecidos para acceder a gente viva que estaba debajo». En esa pesadilla continúan los equipos que trabajan en los coches de viajeros peor parados. Mientras, muchas personas siguen buscando a los 43 desaparecidos y otras, en los hospitales, lidiando con la angustia de que los suyos salgan adelante.

1. Cuatro miembros de una familia que dejan sola a una niña

LA PEQUEÑA QUE SALIÓ SOLA

Juan Barroso es el tío de una niña de 6 años que volvía de Madrid con sus padres, su hermano de 12 y un primo de 23. «Ella salió por sus propios medios del tren», contaba poco después de hacerse cargo de la pequeña, que pasó la noche con una agente de la Guardia Civil. Le han dado unos puntos de sutura y apenas tiene más heridas físicas, pero el viaje, que era un regalo de Reyes, la ha sumido en una orfandad múltiple: la de su padre, Pepe Zamorano; su madre, Cristina Álvarez; su hermano José, y su primo, Félix Zamorano. Vivían en Aljaraque, un pueblo costero de Huelva con una población similar a la de Sada, donde regentaban una tienda de ropa de niños muy conocida. «Un pueblo roto por el dolor y sin apenas palabras para el consuelo», así define su alcalde una tragedia que se ha sentido especialmente en el mundo del deporte, donde los dos primos eran jugadores queridos. De hecho, sus compañeros los recordaron ayer subiendo a las redes una imagen de ambos, sonrientes, sentados en un banquillo. En su viaje a Madrid visitaron el estado del Real Madrid y vieron El Rey León.

2. Una embarazada, su marido y su hermana

«SE MORÍAN Y NO PODÍAS HACER NADA»

Ana García viajaba con su hermana mayor, embarazada de cinco meses, su cuñado y su perro, Boro. Con la cabeza vendada y de camino al hospital relató a los periodistas que llegó a pensar que era el final: «Me giré, miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo, solo chillidos. Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron: ‘Estás pisando a una niña'. Sabías que se te iban y no podías hacer nada». Mientras la sacaban del vagón, pidió ayuda con desesperación: «Yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana, inconsciente y embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo: ‘Está embarazada, está embarazada'. Entonces, volvieron los bomberos y fueron a por ella; la sacaron y está en la uci. No sé nada más». Su padre, Alberto García, contó en El programa de Ana Rosa que la mujer está intubada, con daños serios en la espalda y la cabeza: «Mi hija está en la uci, su bebé tiene latido aún», resumió sobre un accidente que su otra hija, Ana, definió como «una película de terror». Esta joven hizo una llamada para localizar a su perro y esta petición se hizo viral en las redes: «Salió corriendo, pero vivo, es familia».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Ana viajaba en uno de los trenes de Adamuz: «Intenté ir hacia mi hermana, pero me dijeron que estaba pisando a una niña y no pude acceder» Atlas

3. El maquinista y un policía nacional

UN PADRE QUE DEJA UN HIJO DE 18 MESES

La primera víctima mortal que localizaron los agentes de la Guardia Civil fue Pablo, el maquinista del Alvia. Era aficionado a la fotografía e hijo de una profesora de Alcorcón, municipio madrileño que llora al ferroviario. Tenía 27 años y, por su edad, no tuvo tiempo de acumular experiencia a los mandos de los trenes. Colpisa explica que fue el primero en recibir el impacto del choque frontal y se llevó la peor parte. Contratado por Renfe, estuvo en un destino itinerante y luego fue asignado a Madrid. En su ciudad, las autoridades decretaron dos días de luto en memoria de este hijo de una profesora recién jubilada del colegio donde él mismo estudió. Diario Córdoba cuenta que otro fallecido es el cordobés Samuel Ramos, policía nacional de la Brigada de Extranjería destinado en Madrid, que regresaba a su puesto en el centro de extranjeros. Deja un hijo de 18 meses.

4. Un matrimonio

UNA PAREJA DE QUERIDOS PERIODISTAS

Óscar Toro y María Clauss habían viajado a Madrid para conseguir unas fotos y gestionar alguna de las actividades culturales en las que siempre estaban inmersos. En el regreso encontraron la muerte. Él era un periodista con tres décadas de experiencia que daba clases en la universidad y al que muchos alumnos lloraban ayer y recordaban en las redes su «gran lucha era contra la desinformación y los bulos». Ella era una fotógrafa laureada y ambos formaban parte de la vida cultural de Huelva. Óscar como director de la Fundación Xul e impulsor de la editorial Voces del Sur; mientras que María recibió el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña 2023. También era la directora creativa de WofestHuelva y vicepresidenta del Ateneo de Huelva. Su hija los estaba esperando en la estación de Huelva.

5. Dos amigas

«HE VUELTO A NACER»

En veinte segundos los vagones se convirtieron en un caos: familias y amigos que viajaban juntos se perdieron entre una marabunta de personas heridas, cristales y maletas. El Día de Córdoba da cuenta del testimonio de una chica que estaba en el vagón número cinco para acompañar a su amiga, pero el suyo era el tres: «He tenido muchísima suerte, porque el tren está devastado, incluso sé que hay fallecidos». Pudo ayudar a otros pasajeros «cogiendo a personas en peso». También recordó que «las maletas estaban tiradas y había personas caídas por los suelos. La gente gritaba muchísimo, gente mayor, niños... De hecho, había una niña que estaba solita, que no encontraba a sus padres y se la llevó la Guardia Civil». La oscuridad lo complicó todo: «No se veía nada, que es lo que más me ha llamado la atención, que no había ni una luz. Pienso que he vuelto a nacer», señaló esta víctima que salió ilesa, pero sus amigas tienen muchos huesos rotos.

6. Opositoras

VARIAS ASPIRANTES A FUNCIONARAS DE PRISIONES HERIDAS

En el tren viajaban varias opositoras que regresaban de los exámenes para plazas de funcionarias de prisiones celebrados en Madrid. Una de ellas es Rocío Flores, de 30 años, que está ingresada en un hospital de Córdoba, pero puede contarlo: «Fue un caos total. Volamos por los aires. Estoy llena de dolores y moratones, pero había muchísima gente peor que yo», relata en un audio enviado tras el accidente a un medio digital. Patricia, de 39 años, no tuvo tanta suerte. Diario Córdoba informa de que es una de las cuatro víctimas ingresadas en la uci del Hospital Reina Sofía. «Llevamos aquí desde las tres de la mañana. Ella está extremadamente grave y nos han dicho que estas horas son cruciales; los médicos nos ponen en lo peor, pero, bueno, aquí hay que sacar fuerza, tener fe», contaba un allegado. Mientras, a las puertas de la caseta municipal de Adamuz, Ramón Montón buscaba a su mujer, Tamara Margarita, una de las 42 desaparecidas oficiales: «Hablé con ella 20 minutos antes del accidente. Casi se le escapa el tren y ahora no sé nada».