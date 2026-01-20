El precio de los vuelos a Andalucía desde Madrid sube hasta casi un 200 % tras el accidente de Adamuz
Los billetes a Sevilla están agotados hasta el viernes y para varias jornadas de la semana que viene tampoco quedan plazas. Renfe decide bloquear en 40 euros sus tarifas hacia ciudades del sur20 ene 2026 . Actualizado a las 14:05 h.
Las posibilidades de viajar en avión entre Madrid y Andalucía se han complicado enormemente tras el accidente ferroviario de Adamuz. Quedan muy pocas plazas libres para los próximos días para rutas como la de Barajas-Sevilla,