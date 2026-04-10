Un muerto y 14 heridos, tres graves, tras precipitarse un autobús por un barranco en San Sebastián de La Gomera

Autobús accidentado en La Gomera tras precipitarse por un barranco CECOES 112 | EUROPA PRESS

Un autobús, de la empresa Gomera Tours, sufrió un accidente este viernes, sobre la 13.15, en la isla de La Gomera tras precipitarse por un terraplén en la carretera GM-2, a la altura del kilómetro 2, en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera. El personal sanitario del SUC confirma un hombre fallecido, tres heridos graves y once de carácter moderado. Varios de ellos ya se encuentran en el Hospital de La Gomera.

La empresa de transporte Gomera Tours operaba un servicio privado en la ruta afectada. El vehículo accidentado había partido desde Playa de Santiago con destino al muelle de San Sebastián de La Gomera, donde tenía previsto enlazar con un barco hacia Tenerife. En el momento del siniestro viajaban a bordo 23 adultos, tres menores y el conductor.

En el lugar del accidente trabajan diversos servicios de emergencia, un helicóptero medicalizado, tres ambulancias -dos de soporte vital avanzado-, equipo médico del centro de salud, enfermeras Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de TSNU. El operativo continúa activo mientras se procede a atender a los afectados y asegurar la zona. Las causas del accidente se desconocen.

Antecedente en el mismo tramo

El accidente de autobús registrado en La Gomera recuerda al siniestro mortal ocurrido el 13 de mayo del 2025 en el mismo tramo de la carretera GM-2, a la altura del kilómetro 3. En aquel suceso, una mujer catalana de 73 años perdió la vida y otras diez personas resultaron heridas, tres de ellas graves, cuatro de carácter moderado y tres leves.

Según informó entonces el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo, en el Pleno del Parlamento de Canarias, el autobús -perteneciente a la compañía de transporte público insular- cubría la ruta entre Alajeró y San Sebastián de La Gomera.