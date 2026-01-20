Un muerto y al menos 20 heridos al descarrilar un tren en Barcelona tras la caída de un muro

Los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies Alberto Estévez | EFE

El desprendimiento de un muro de contención de la autopista AP-7, que ha acabado invadiendo las vías ferroviarias, ha provocado durante la noche el descarrilamiento de un tren de Rodalies de la línea R4 en el término municipal de Gelida. El accidente se ha producido tras la colisión del convoy con la estructura caída y ha dejado un balance provisional de cerca de 20 personas heridas, cinco de ellas en estado grave. El maquinista ha fallecido. Él y otros tres trabajadores que se encontraban en la cabina realizando una formación cuando habrían quedado atrapados en el interior del tren.

El teléfono de emergencias 112 ha registrado un total de 28 llamadas relacionadas con el siniestro. Desde Renfe se apunta a que las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Catalunya podrían haber debilitado el muro de contención que finalmente se ha desplomado sobre la vía. Mientras continúan las tareas de atención a las víctimas y de evaluación de los daños, las conselleras de Interior, Núria Parlon, y de Territorio, Sílvia Paneque, se han desplazado hacia el lugar del accidente, cuya gestión sigue de cerca la consellera de Salut, Olga Pané, junto al conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

Como consecuencia del accidente, Rodalies ha informado de la interrupción de la circulación ferroviaria entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, advirtiendo de posibles paradas y retrasos en los trenes que se aproximen al tramo afectado. De forma paralela, otra incidencia ha obligado a cortar la circulación en la línea R1 y RG1 entre Maçanet-Massanes y Tordera, después de que un tren descarrilara tras chocar con una roca entre Blanes y Maçanet. Adif ha señalado que la interrupción en este caso se debe a la salida de un eje del convoy, que transportaba a una decena de pasajeros.