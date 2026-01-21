La causa del accidente de Adamuz saldrá de un laboratorio que analizará la vía del descarrilamiento

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

La Guardia Civil inspeccionando los bajos del tren de Iryo
La Guardia Civil inspeccionando los bajos del tren de Iryo Guardia Civil | EUROPAPRESS

Se trata de saber si el carril estaba en mal estado por un defecto de fabricación, mantenimiento o control de calidad. También se analizará la rodadura del tren Iryo y del resto de convoyes que circularon ese día

21 ene 2026 . Actualizado a las 07:24 h.

En el complejo proceso de investigación de un accidente complejo y extraño como el de Adamuz, hay al menos varias opciones que se han descartado. No hubo un exceso de velocidad, pues los dos trenes

