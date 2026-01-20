Salvador Illa sufre osteomielitis púbica provocada por un microbio estreptococo del tipo agalactiae

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles. ae | EFE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica causada por un microbio, el streptococcus agalactiae y presenta una «evolución clínica muy favorable», según informó el equipo médico que le atiende en el Hospital de la Vall d'Hebron. «Es una muy buena noticia», afirmó sobre la situación del paciente el director gerente del hospital, Albert Salazar, en una rueda de prensa junto al director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez.

Se confirma de esta forma la naturaleza inflamatoria infecciosa de la dolencia del presidente. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente en el pubis. Previsiblemente a partir de este martes dejará la UCI para pasar a planta, y mantendrá reposo el tiempo inicialmente establecido, unas dos semanas. El abordaje médico de la situación de Illa pasa por tratamiento antibiótico, según explicó la doctora Rodríguez. Habitualmente, este se inicia con dos semanas de antibiótico por vía intravenosa y, en caso de que la evolución sea buena y se compruebe que el tratamiento está funcionando, se continúa posteriormente con antibiótico por vía oral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró públicamente su apoyo a Salvador Illa con un mensaje en redes. Le envió «todo» su cariño y le deseó una pronta recuperación, destacando su «tesón y fortaleza». «Estoy seguro que esto es solo una pequeña pausa y pronto estarás de vuelta», escribió Sánchez, cerrando el mensaje en catalán: «Molta força, amic».