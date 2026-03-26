Sánchez nombra a Carlos Cuerpo vicepresidente primero del Gobierno y a Arcadi España ministro de Hacienda

Pedro Sánchez ha anunciado este tarde en la Moncloa los cambios en el Gobierno derivados de la marcha de María Jesús Montero a Andalucía para competir con Juanma Moreno por la presidencia de la Junta en los comicios del próximo 17 de mayo. Carlos Cuerpo, hasta ahora ministro de Economía, Comercio y Empresa asciende a vicepresidente primero. Arcadi España, actual secretario de Estado de Política Territorial y valenciano y miembro de la ejecutiva del PSOE, será el nuevo ministro de Hacienda.

La remodelación, quirúrgica como se esperaba, cubre los dos puestos que dejaba vacantes la salida de Montero. Sánchez rompe con su preferencia habitual por situar a una mujer como número dos del Ejecutivo y apuesta por Cuerpo, que llegó al cargo con un perfil muy técnico pero ha ido ganando de manera progresiva peso político. Arcadi España, por su parte, es un nombre de perfil bajo en el ámbito nacional pero de plena confianza del presidente, conocido sobre todo por su gestión en materia de financiación territorial.

La salida de Montero deja un hueco difícil de cubrir más allá de los cargos formales. Durante casi ocho años fue la coordinadora de todos los ministerios, la interlocutora con las comunidades autónomas y, junto a Félix Bolaños, la pieza clave en las negociaciones parlamentarias. «Nos hace un agujero muy serio», reconocía hace unos días un ministro. Ahora se marcha a librar en Andalucía una batalla que en su propio partido dan por perdida de antemano.