Adif registró 18 incidencias en Adamuz en los tres años previos la tragedia

Guillermo Villar COLPISA

ESPAÑA

S. I. B.

El organismo público comunicó a través de la red social X sucesivos problemas en las catenarias y la señalización entre el 2022 y el 2025

19 ene 2026 . Actualizado a las 14:12 h.

La tragedia de Adamuz en Córdoba por los descarrilamientos de los trenes Iryo y Alvia se ha inscrito ya como el peor desastre ferroviario en España del siglo XXI al siniestro que se cobró la vida de 80 pasajeros en Santiago de Compostela el 24 de julio del 2013. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado su desconcierto por las circunstancias de un accidente «tremendamente extraño», acaecido en un tramo que se había renovado en mayo del 2025. Pero la dimensión de la desgracia ha destapado las incidencias previas registradas en la vía afectada, situadas ahora bajo la lupa.

La cuenta InfoAdif en la red social X, que publica retrasos y averías en las comunicaciones de la red férrea, se ha hecho eco en los últimos años de diversos problemas detectados en Adamuz. El primer post sobre una de esas anomalías en el término municipal cordobés data del 2017.

 Pero es a partir del 2022 cuando la cuenta oficial del organismo público comienza a informar de manera asidua sobre incidencias en la zona escenario de la catástrofe de este 18 de enero.

 El 15 de marzo de ese 2022, InfoAdif publica un post sobre retrasos de los trenes de alta velocidad «debido a una incidencia de pantógrafo/catenaria entre Alcolea de Córdoba y Adamuz»; retrasos que se repiten el 25 de septiembre de nuevo «por avería de catenaria», con dos comunicaciones. En los siguientes años, estas incidencias trasladadas a través de X son ya más recurrentes.

 InfoAdif publica en el 2023 siete posts que conciernen al tramo de la localidad cordobesa, cuatro de ellos relacionados con problemas en la infraestructura, no en los trenes propiamente dichos.

Se estandariza ya, de hecho, la expresión «incidencia en la infraestructura» para reportar todas estas averías que se suceden en el tramo del descarrilamiento de los Iryo y Alvia. Y que son objeto de esta cronología.

Si bien en el 2024 las notificaciones se limitaron a dos, una de ellas en este caso sí sobre el tren, el 2025 destaca otra vez por siete comunicaciones, todas referentes a esas «incidencias en la infraestructura».

Llama la atención la cortedad con que se encadenan las averías entre septiembre y diciembre en la zona, todas ellas tras la mejora citada por el ministro Puente.

La incidencia de junio del año anterior no solo apareció en la plataforma X. Llevó después a una pregunta parlamentaria para aclarar lo sucedido.

 Antes de la tragedia, el último post con la palabra «Adamuz» es del 23 de diciembre del 2025. En él, se señala «una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba», y cómo el personal lo arreglaría de manera breve. Los siguientes posts son ya sobre el descarrilamiento, terminando las comunicaciones sobre incidencias para dar paso a la tragedia.

Este análisis recoge las comunicaciones con «Adamuz» como palabra clave, pero pueden ser más los términos empleados para reportar incidencias en esta zona. No obstante, las 18 citadas reflejan esa consecución de averías del 2022 al 2025 y los problemas recientes de los últimos meses. De momento, se desconoce si hay relación entre estos altercados en la infraestructura y el accidente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ahondará en lo sucedido para esclarecer la causa de la tragedia.