Adif registró 18 incidencias en Adamuz en los tres años previos la tragedia

S. I. B.

La tragedia de Adamuz en Córdoba por los descarrilamientos de los trenes Iryo y Alvia se ha inscrito ya como el peor desastre ferroviario en España del siglo XXI al siniestro que se cobró la vida de 80 pasajeros en Santiago de Compostela el 24 de julio del 2013. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado su desconcierto por las circunstancias de un accidente «tremendamente extraño», acaecido en un tramo que se había renovado en mayo del 2025. Pero la dimensión de la desgracia ha destapado las incidencias previas registradas en la vía afectada, situadas ahora bajo la lupa.

La cuenta InfoAdif en la red social X, que publica retrasos y averías en las comunicaciones de la red férrea, se ha hecho eco en los últimos años de diversos problemas detectados en Adamuz. El primer post sobre una de esas anomalías en el término municipal cordobés data del 2017.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Córdoba registran retrasos debido a una incidencia de pantógrafo/catenaria entre Alcolea de Córdoba y Adamuz. — INFOAdif (@InfoAdif) March 15, 2022

Pero es a partir del 2022 cuando la cuenta oficial del organismo público comienza a informar de manera asidua sobre incidencias en la zona escenario de la catástrofe de este 18 de enero.

Debido a una avería entre Adamuz y Conquista (Ancho Estándar), quedando detenido tren Ave 2161. Resto de trenes detenidos en estaciones. Retrasos medios de 20'. — INFOAdif (@InfoAdif) September 25, 2022

Por avería de catenaria entre Adamuz y Villanueva, 02153 Ave Málaga M.Z.-Pta Atocha, retraso 25';

02152 Ave Pta Atocha-Málaga M.Z., retraso 7';

02161 Ave Sevilla S.J.-Pta Atocha, detenido entre Villanueva y Conquista;

02160 Ave Pta Atocha-Sevilla S.J, detenido en Villanueva — INFOAdif (@InfoAdif) September 25, 2022

El 15 de marzo de ese 2022, InfoAdif publica un post sobre retrasos de los trenes de alta velocidad «debido a una incidencia de pantógrafo/catenaria entre Alcolea de Córdoba y Adamuz»; retrasos que se repiten el 25 de septiembre de nuevo «por avería de catenaria», con dos comunicaciones. En los siguientes años, estas incidencias trasladadas a través de X son ya más recurrentes.

Por una incidencia entre Villanueva de Córdoba y Adamuz, se están registrando retrasos medios de 20 minutos en los horarios de las circulaciones que cubren el citado trayecto. — INFOAdif (@InfoAdif) March 15, 2023

Por una incidencia en la infraestructura entre Conquista y Adamuz, los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía registran retrasos medios de 20 minutos. March 31, 2023

La avería de un tren entre Adamuz y Villanueva de Córdoba está generando retrasos medios de 20' a los trenes que circulan por el tramo de alta velocidad que une Puertollano y Córdoba. — INFOAdif (@InfoAdif) April 10, 2023

InfoAdif publica en el 2023 siete posts que conciernen al tramo de la localidad cordobesa, cuatro de ellos relacionados con problemas en la infraestructura, no en los trenes propiamente dichos.

Una incidencia en la infraestructura en Adamuz (Ancho Estándar, Línea de AV Madrid P. de Atocha - Sevilla SJ/ Málaga MZ ) está afectando a trenes de Larga Distancia AV con retrasos medios de 20 minutos. — INFOAdif (@InfoAdif) June 4, 2023

Se estandariza ya, de hecho, la expresión «incidencia en la infraestructura» para reportar todas estas averías que se suceden en el tramo del descarrilamiento de los Iryo y Alvia. Y que son objeto de esta cronología.

Una incidencia en la infraestructura entre Villanueva de Córdoba y Adamuz afecta con retrasos medios de 30 minutos a los trenes que circulan entre Madrid y Andalucía. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) July 28, 2023

Una incidencia en la infraestructura en Adamuz está generando retrasos medios de 25' a los trenes que circulan por la línea de alta velocidad que une Ciudad Real y Córdoba.

Se está trabajando para solventarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) August 28, 2023

Parcialmente solventada la incidencia, entre Adamuz y Almodóvar la afectación es de retrasos de 40 minutos a trenes de Larga y Media Distancia AV. — INFOAdif (@InfoAdif) October 22, 2023

Si bien en el 2024 las notificaciones se limitaron a dos, una de ellas en este caso sí sobre el tren, el 2025 destaca otra vez por siete comunicaciones, todas referentes a esas «incidencias en la infraestructura».

Se están registrando retrasos en la línea de ancho estándar Córdoba-Ciudad Real por la avería de un tren entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. — INFOAdif (@InfoAdif) July 23, 2024

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en los sistemas de señalización en Adamuz. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) November 22, 2024

Llama la atención la cortedad con que se encadenan las averías entre septiembre y diciembre en la zona, todas ellas tras la mejora citada por el ministro Puente.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en catenaria entre Adamuz y Alcolea.

Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) April 14, 2025

Una incidencia que afecta a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba está generando retrasos a los trenes de alta velocidad de la relación Madrid-Andalucía.

Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) May 22, 2025

La incidencia de junio del año anterior no solo apareció en la plataforma X. Llevó después a una pregunta parlamentaria para aclarar lo sucedido.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en los sistemas de señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 5, 2025

Antes de la tragedia, el último post con la palabra «Adamuz» es del 23 de diciembre del 2025. En él, se señala «una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba», y cómo el personal lo arreglaría de manera breve. Los siguientes posts son ya sobre el descarrilamiento, terminando las comunicaciones sobre incidencias para dar paso a la tragedia.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba.

Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) September 1, 2025

Se están produciendo retrasos puntuales en trenes de Larga Distancia AV por una incidencia en la infraestructura en Adamuz (Ancho Estándar), línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Personal de Adif trabaja para solucionarla lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) October 26, 2025

Por una incidencia en la infraestructura, los trenes de alta velocidad que circulan entre Villanueva de Córdoba y Adamuz pueden registrar retrasos.

Se está trabajando para solucionarla lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) October 30, 2025

??Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía pueden registrar retrasos debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) December 23, 2025

Este análisis recoge las comunicaciones con «Adamuz» como palabra clave, pero pueden ser más los términos empleados para reportar incidencias en esta zona. No obstante, las 18 citadas reflejan esa consecución de averías del 2022 al 2025 y los problemas recientes de los últimos meses. De momento, se desconoce si hay relación entre estos altercados en la infraestructura y el accidente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ahondará en lo sucedido para esclarecer la causa de la tragedia.