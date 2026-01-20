Tregua política entre las administraciones por la tragedia ferroviaria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes, en Adamuz. JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

La colaboración entre administraciones ha sido la norma, hasta el momento, y a falta de que se conozcan las causas, desde que se produjo la tragedia ferroviaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, estuvo en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para informarle de la situación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, también estuvo en comunicación con Moreno desde el domingo y, al conocer el alcance del accidente, envió un mensaje a Pedro Sánchez para solicitar la suspensión de la cita en la Moncloa, a lo que el presidente accedió de inmediato.

Sánchez canceló también su asistencia esta semana a Davos (Suiza) para participar en el Foro Económico Mundial y se trasladó ayer a Adamuz, desde donde aseguró que la investigación en marcha permitirá «dar con la verdad» de las causas del siniestro y se comprometió a actuar «con absoluta transparencia y absoluta claridad» sobre los motivos del descarrilamiento y el choque entre los dos trenes.

Acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, que ya el domingo se trasladó al lugar de los hechos, de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; los ministros de Transportes, Óscar Puente, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, Sánchez aseguró que «el Estado ha actuado como tenía que actuar: unido, coordinado y con lealtad».

Junto a él, Moreno reivindicó la cooperación entre administraciones. Defendió que «juntos llegamos más lejos y más rápido» y agradeció «la coordinación absolutamente necesaria en una catástrofe de esta naturaleza» para la que se requiere «disposición de medios» y «lealtad».

Feijoo se desplazó también este lunes al lugar de la tragedia tras convocar en la sede del PP a dirigentes del partido y a un equipo técnico para analizar la situación. «Una vez más, España ha demostrado que, ante la adversidad, sabe unirse y estar a la altura, mostrando lo mejor de sí misma», dijo en Adamuz, aunque explicó que no recibió «ninguna información, ni directa ni indirectamente» del Gobierno sobre el accidente ni como líder del PP ni como jefe de la oposición.

Los reyes aceleran su regreso

El ministro de Transportes, Óscar Puente, agradeció al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la colaboración institucional y dijo tener «cero reproches» al respecto. «No puedo decir otra cosa que chapó», declaró.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que «os galegos temos que botar a vista atrás e recordar o accidente de Angrois» donde «recibimos a solidariedade e a axuda de moitísimas persoas».

Los reyes acortaron su viaje a Atenas (Grecia) para el funeral de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía y aceleraron su regreso a Madrid, suspendiendo el acto previsto para este martes en Toledo, con intención de desplazarse a Adamuz. «Queremos expresar nuestra consternación y preocupación», dijo Felipe VI.

Los partidos suspendieron su actividad política y en Aragón se decidió posponer el inicio de la campaña al viernes 23 de enero. En general, se evitaron reproches políticos. La excepción fue Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, dijo que «nada funciona bajo la corrupción y la mentira». El partido mantuvo ayer su habitual rueda de prensa de los lunes.