Los reyes visitan Adamuz y muestran su agradecimiento a los voluntarios que han colaborado en las tareas de rescate

1/6 El rey Felipe VI y la reina Letizia saludan a las autoridades, entre las que se encuentra el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero a su llegada a la zona del accidente en Adamuz. J.J.Guillen | EFE 2/6 Los reyes, conversando con un grupo de voluntarios que participaron en las labores de rescate desde el inicio Jorge Zapata | EFE 3/6 Los reyes visitan Adamuz acompañados de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero Jorge Zapata | EFE 4/6 Felipe VI y la reina Letizia saludan al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Jorge Zapata | EFE 5/6 Los reyes regresaron este lunes de Atenas, donde se encontraban para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia J.J.Guillen | EFE 6/6 Los reyes saludan a las autoridades a su llegada a Adamuz Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

Los reyes están ya en la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), donde están conociendo los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados. Felipe VI y la reina Letizia han llegado a las 12.30 horas al puesto de mando ubicado junto al tren Iryo que descarriló primero, acompañados de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades.

Fuentes de la Casa Real adelantaron en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Este lunes Felipe VI indicó que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche.

