La clave de la investigación del siniestro de Adamuz: averiguar por qué descarriló el primer tren

Pablo González / Laura Placer / Belén Araujo REDACCIÓN / LA VOZ

La rotura de carril que fotografían agentes de criminalística de la Guardia Civil no es en la vía por la que circulaba el Iryo, sino en la del Alvia
Las primeras pesquisas sobre el accidente de Córdoba se inclinan por un defecto en la vía más que un problema en la rodadura del convoy, o incluso la interacción entre ambos

20 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Frente a las múltiples especulaciones sobre la causa de un accidente que el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de «tremendamente extraño», sería bueno comenzar con las certezas. Primero, el suceso de Adamuz constituye en

