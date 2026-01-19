Los reyes expresan su «consternación» por el accidente en Adamuz y viajarán mañana hasta la zona

El rey Felipe VI (d) y la reina Letizia se dirigen a medios de comunicación tras la misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas, este lunes. Mariscal | EFE

Los reyes han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba), y han adelantado que regresarán a España «lo antes posible» para preparar «alguna presencia» en la zona. Así lo han puesto de manifiesto junto a sus hijas la Princesa Leonor y la infanta Sofía en declaraciones a los periodistas desde Atenas, donde acuden al funeral de la tía del Jefe del Estado Irene de Grecia, que murió el pasado jueves. Felipe VI ha señalado que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde anoche para conocer todos los detalles del accidente que ha dejado «tantas víctimas» y cuyas labores de rescate aún no han terminado.

«En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos», ha asegurado el jefe del Estado.

En la misma línea, la Reina Letizia ha confirmado que efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas y que «la prioridad ahora es atender, acompañar, ayudar y asistir» a todas las personas que se han visto afectadas por este «brutal» accidente.

El tren de Iryo descarrilado en Adamuz había pasado su última revisión hace cuatro días Edurne Martínez

Según han informado fuentes de la Casa Real, los reyes viajarán mañana a la zona y han suspendido el acto previsto en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes. Los reyes y sus hijas volverán de inmediato a Madrid tras el funeral y entierro de la princesa Irene y no asistirán por tanto a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.