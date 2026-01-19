En directo: al menos 39 muertos tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Córdoba y caer dos vagones por un talud

Heridos en el accidente de Adamuz llegando al punto habilitado para su atención médica Stringer | REUTERS

Tragedia ferroviaria en Andalucía. Al menos 39 personas han muerto tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. Hay además 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves -todos ellos hospitalizados- y 123 en diversa consideración. Los tres últimos vagones del tren Iryo 6189, que había salido a las 18.40 horas de la estación de Málaga con destino a la de Atocha, en Madrid, se salieron de la vía a las 19.45 en el desvío de entrada de Adamuz, invadiendo la contigua. Por ella circulaba en dirección contraria un Alvia, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva. Sus dos primeros vagones salieran despedidos. Uno de los fallecidos es el maquinista de este tren.

Por el momento, se desconoce las circunstancias por las que se soltaron los remolques y a la velocidad que circulaban. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía anoche que se trata de un accidente «tremendamente extraño», y explicaba que todos los expertos en materia ferroviaria que hemos podido consultar están completamente sorprendidos por lo sucedido, porque es muy difícil de explicar», reconocía. Las imágenes de la zona y los testimonios de los supervivientes muestran la enorme gravedad del siniestro. «He dado vueltas de campana y las maletas se nos han caído encima. He vuelto a nacer», decía una de las pasajeras.

8.00 La última revisión del tren se produjo hace cuatro días El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en el 2022. Iryo ha explicado en un comunicado que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas -Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba- y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento. Señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.

7.50 La dificultad del operativo El alcalde de Adamuz explicaba la dificultad del operativo de rescate en RNE. Rafael Moreno ha contado detalles de la situación que se encontraron al llegar a la zona donde habían colisionado los dos trenes. Ya era de noche y colocaron unos palés para que los viajaros que pudiesen bajar fuesen saliendo. «En plena oscuridad, nos adentramos hasta que llegamos al tren, y fue muy duro. Ayudamos como pudimos. Estábamos bajando gente, heridos, había fallecidos y de pronto una pareja nos dice que había otro tren más, que habían colisionado con otro tren».

7.45 Suspendida la reunión entre Sánchez y Feijoo En el plano institucional, la reunión prevista este lunes en el Palacio de la Moncloa entre el jefe del Ejecutivo y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha quedado suspendida. En la agenda de esa cita estaba el posible envío de tropas a Ucrania, pero el PP también había pedido hablar de otros asuntos como la situación en Groenlandia y Venezuela, o la financiación autonómica. Además, la Junta de Andalucía ha decidido suspender al completo toda su agenda institucional programada para este lunes. Hasta una docena de consejeros del Gobierno que preside Juanma Moreno tenían programados este lunes actos públicos en diferentes provincias andaluzas y todo ellos han sido cancelados.

7.40 Puestos de ayuda en Adamuz La caseta municipal de Adamuz acoge un hospital de campaña donde se atiende a los heridos, a la vez que familiares de los afectados son atendidos en otro edificio municipal. Además, Adif y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de la estación madrileña de Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas. La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región.

7.35 Golpe a la primera línea de alta velocidad de España El accidente de tren de Adamuz ya ha entrado en la lista de accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente, solo comparable al del Alvia en la curva de Angrois, ocurrido el 24 de julio del 2013 a las puertas de Santiago y con 80 víctimas mortales. Si este accidente evidenció los riesgos de la convivencia de la alta velocidad de nueva generación con los trazados convencionales, el descarrilamiento del Iryo y la posterior colisión de un Alvia S-120 en Córdoba se produce en la línea Madrid-Sevilla, la que en 1992, después de construirse en tiempo récord (algo más de cuatro años), se convirtió en la primera línea de alta velocidad de España. Con el paso de los años llegaron 3.700 kilómetros más. La tragedia de Córdoba golpea la primera línea de alta velocidad que tuvo España, ahora renovada Pablo González

7.30 Medios desplegados en la zona En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja. También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada «dictaminar cuál ha sido el origen del accidente». Ha anunciado de igual forma que será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el centro encargado de centralizar la identificación de cadáveres. Durante esta noche los equipos han trabajado para intentar esclarecer los hechos. «Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada», ha apostillado Moreno. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos. La red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente. Además están preavisados el Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.

7.20 Última balance de víctimas La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19.45 del domingo. Además, hay 152 personas heridas que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves -todos ellos hospitalizados- y 123 en diversa consideración. Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, PRESIDENTE DE RENFE, EN X | EUROPAPRESS

7.15 Mensajes de condolencia Varias autoridades europeas expresaron su pesar por la «tragedia ferroviaria» en España. «Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado», escribió el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su «tristeza» al saber del accidente: «Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias».

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró «consternado» por el siniestro y compartió su «más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español».

«Recibo las terribles noticias desde Córdoba. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español. Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su cuenta en X.

«Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles», señaló la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

7.10 Cancelados todos los trenes previstos para hoy entre Madrid y Andalucía Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.

7.05 «Ahora mismo todo son incógnitas» Tras llegar a Adamuz, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconocía que la situación es «muy triste» y que, «en un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo» todos los datos a recabar son, aún, «incógnitas». Por ello, ha trasladado un mensaje de «prudencia» ante el avance de la situación y ha augurado que, durante los trabajos de los efectivos, «lamentablemente, aumente la cifra de fallecidos». «No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades», ha asegurado el presidente durante una declaración a medios en el lugar de los hechos, donde se ha desplazado para «conocer in situ» la situación tras el accidente. El presidente andaluz, Juanma Moreno, a su llegada al centro de emergencias de Adamuz Salas | EFE Además, ha asegurado que los vagones afectados han quedado en un estado «muy deteriorado, muy lamentable». «Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada para empezar a ver si hay cadáveres o no, o el número», ha apostillado.