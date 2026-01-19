El tren de Iryo descarrilado en Adamuz había pasado su última revisión hace cuatro días

El tren de Iryo accidentado en Adamuz Susana Vera | REUTERS

El tren de Iryo descarrilado en la tarde del domingo había pasado su última revisión el pasado 15 de enero. Solo cuatro días antes del fatal accidente de Adamuz (Córdoba). Según confirma la propia empresa en un comunicado enviado este lunes, el tren Iryo 6189 pasó su última revisión el 15 de enero por lo que sigue sin explicarse las causas del accidente en un «tramo recto de la vía».La operadora reitera que «lamenta profundamente» el grave accidente y traslada en nombre de toda la compañía sus condolencias a los familiares de los fallecidos y su apoyo a los heridos. El CEO de iryo, Fabrizio Favara, se desplazó anoche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno y seguir de cerca la evolución de la situación, confirman desde la compañía. Asimismo, el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu, se está desplazando este lunes a la zona del suceso. La empresa trasladó también sus condolencias a Renfe y agradeció su «colaboración y apoyo en estos momentos especialmente difíciles para ambas compañías».

El tren realizaba el trayecto Málaga-Madrid y salió el domingo de la estación de origen a las 18.40 horas con 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista a bordo. A las 19.45 horas el tren invadió la vía contigua «por causas que se desconocen», indica la compañía. El tren se fabricó en 2022 y su última revisión había sido muy reciente.

La operadora asegura que mantiene una comunicación constante con todas las instituciones implicadas, el Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba. Además, Iryo aseguró que se encuentra «a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando cuanta información sea requerida para el esclarecimiento de los hechos». Asimismo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas por los trenes cancelados a partir de este lunes.

Cancela su asistencia a Fitur

Por respeto a las víctimas y a todas las personas afectadas, Iryo ha decidido cancelar su agenda de actividades previstas en Fitur, la gran feria internacional del turismo que se celebra en Madrid esta semana. El CEO de la compañía tenía previsto un encuentro con los medios este jueves en Ifema para comentar las novedades de su empresa de cara al 2026 que queda cancelado por la tragedia.