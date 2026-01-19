La primera vez que en La Voz se habló de un trágico accidente ferroviario, en 1884: un río crecido, un tren sin luces, muchas pasiones

Grabado de la época sobre el accidente, que también tuvo gran repercusión en el extranjero

«¡Cuanto más empeñada sea la lucha, más brillante será la victoria del Gobierno!». El 26 de abril de 1884, en vísperas de las elecciones generales que ganaría el partido liberal-conservador de Cánovas del Castillo, La Voz