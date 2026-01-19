La primera vez que en La Voz se habló de un trágico accidente ferroviario, en 1884: un río crecido, un tren sin luces, muchas pasiones
No solo fue el siniestro ferroviario más grave en España durante años, con 59 muertos. Además, las sospechas de que podía haberse tratado de un atentado anarquista (ese día había elecciones) pusieron en ebullición los ya de por sí calientes ánimos de la opinión pública.20 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«¡Cuanto más empeñada sea la lucha, más brillante será la victoria del Gobierno!». El 26 de abril de 1884, en vísperas de las elecciones generales que ganaría el partido liberal-conservador de Cánovas del Castillo, La Voz