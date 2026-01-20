Jesús Saldaña, un cardiólogo malagueño que trabajaba en el hospital La Paz de Madrid, entre los fallecidos en Adamuz

R. S.

El cardiólogo malagueño Jesús Saldaña se encuentra entre los fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Se trata de uno de los pasajeros que iba a bordo del Iryo accidentado que partió de Málaga con destino a Madrid. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario La Paz de Madrid, en el que trabajaba este licenciado en la Facultad de Medicina de Málaga, en concreto en el Área de Cardiología.

Sus familiares y amigos no han parado de buscarle desde el mismo momento de conocerse el accidente, tanto en Adamuz, como a través de las redes sociales donde habían distribuido un cartel con su imagen. Así, algunos familiares se recorrieron todos los hospitales de Córdoba, pero no lograron dar con él y se encontraban «destrozados», según aseguraron durante esos momentos.

En directo | La cifra de víctimas mortales en el accidente ferroviario de Adamuz asciende a 42 O. Suárez / M. Ruiz

Los médicos forenses han realizado hasta las 14.00 horas de este martes un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente. A todos se les ha practicado la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota.