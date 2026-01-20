Pablo, el maquinista de 27 años que murió en el accidente de Adamuz: «Le quedaban diez minutos para bajarse»
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Estaba a punto de ser relevado por un compañero en estación de Córdoba para continuar el viaje hasta Huelva20 ene 2026 . Actualizado a las 10:10 h.
Pablo B. tenía 27 años, era ingeniero y había ingresado en el cuerpo de maquinistas de Renfe. Pertenecía a la residencia de Cerro Negro (Madrid), aunque anteriormente había estado destinado en el servicio regional de