Pablo, el maquinista de 27 años que murió en el accidente de Adamuz: «Le quedaban diez minutos para bajarse»

Juan Cano COLPISA

El Alvia accidentado en Adamuz
El Alvia accidentado en Adamuz Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

Estaba a punto de ser relevado por un compañero en estación de Córdoba para continuar el viaje hasta Huelva

20 ene 2026 . Actualizado a las 10:10 h.

Pablo B. tenía 27 años, era ingeniero y había ingresado en el cuerpo de maquinistas de Renfe. Pertenecía a la residencia de Cerro Negro (Madrid), aunque anteriormente había estado destinado en el servicio regional de

