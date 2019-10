Hoy en La Voz: Fuga de empresas de Cataluña, crisis del Deportivo y otros temas del lunes

0

La Voz de Galicia César Rodríguez

La Voz / Redacción 21/10/2019 08:46 h

A Fondo

El procés espanta a las empresas. Desde el 1-O del 2017 casi 5.500 compañías salieron de la comunidad. Los disturbios producidos desde la histórica sentencia del Supremo que condenó a penas de cárcel a varios líderes secesionistas pueden agudizar una tendencia que se mantiene dos años después.

Seis días después del estallido de la violencia en las calles catalanas, toca hacer balance y mirar los datos: el 13 % de los detenidos son extranjeros y el 16 % son menores de edad. Conviene recordar que la policía culpa a un ejército de 4.500 «indepes» y antisistema de los altercados.

¿Cómo afecta la situación al escenario político? Pues lo ha convertido en un callejón sin salida. Solo podría sufrir modificaciones si se produce el adelanto electoral que reclama Esquerra, ahora mismo la pata más posibilista del independentismo. Puedes leer aquí el análisis de los expertos.

«Botifler: traidor, quien no sigue a rajatabla las consignas más radicales...». Enrique Clemente repasa en clave de opinión una docena de vocablos de La neolengua independentista. También Xosé Luís Barreiro concluye en Cuando el dedo señala la luna que el problema no tendrá solución «si el germen y raíz de todo el conflicto, que es la Generalitat, sigue impune».

Hoy en La Voz

Galicia ha cedido 16 puestos en el índice de competitividad de las regiones de la UE. Bruselas destaca el nivel sanitario gallego, pero otorga un suspenso a la comunidad en mercado laboral e innovación. Y en competitividad estamos más cerca del Algarve y más lejos de Londres.

Endesa prueba esta semana en su central de As Pontes cómo operar con un 40 % menos de carbón. La eléctrica descarta que las instalaciones puedan operar quemando solo biomasa.

Entrevistamos al presidente de la Audiencia Nacional. José Ramón Navarro reclama que la Fiscalía instruya las causas de tráfico de drogas y afirma que «Galicia ya no es un jardín de rosas, pero lo peor del narcotráfico ya pasó».

El 14 de octubre se cumplió un año del incendio en la nave de Mavaz, en Ourense, que supuso el fin de la ruta de cocaína oculta en fruta.

Los funcionarios tendrán una subida salarial del 2 % en el 2020. Con este incremento, que depende de que se constituya un nuevo Congreso tras el 10-N, supondrá un incremento de 36 euros al mes.

No se puede guardar el paraguas, pero en los próximos días habrá más sol y menos lluvia en Galicia. En otros puntos de la península sí tendrán que mirar con cuidado al cielo: llega una nueva DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) y pueden producirse lluvias torrenciales.

Lo más destacado de los deportes

Se agrava la crisis del Dépor tras una nueva debacle en Riazor (0-2 ante el Málaga sin apenas tiros a puerta). Fue la segunda derrota de la era Luis César y un partido sin pies ni cabeza.

Riazor estalló tras el desastre. Los coruñeses son colistas de Segunda a cinco puntos de la salvación. En clave de opinión escribe Alexandre Centeno el artículo Un equipo sin oficio y catorce mil avergonzados.

No le fue mejor al Celta, que perdió en Vitoria por 2-0 ante el Alavés. El equipo de Escribá se sitúa al borde del descenso tras encadenar su decimosexto partido sin ganar a domicilio. Los olívicos despertaron a sus fantasmas tras cometer errores que parecían superados y reincidir en los de siempre.

Comenzó la temporada de caza menor en Galicia. Y lo hizo con moderada alegría. Pese a las malas condiciones meteorológicas, miles de deportistas se echaron al monte. Puedes leer aquí cómo fue la jornada.

Adiaratou Iglesias es una atleta gallega que solo tiene un 20 % de visión, pero que ha sido finalista absoluta de 200 metros y es la vigente campeona en dos pruebas.

Galicia en 313 concellos

El mar tapa y descubre las playas a su antojo. Espectaculares imágenes revelan grandes cambios en Arealonga o As Catedrais, en A Mariña.

En Pontecaldelas los incendios del 2017 siguen pasando factura. Madera por valor de 150.000 euros ha tenido que ser retirada a precio regalado.

En estado grave un conocido vendedor de la ONCE de Carballo tras caer al suelo desde una altura aproximada de 8 metros.

Opinión

El Congreso ya es un casino provinciano. Gonzalo Bareño escribe en la última entrega de sus Crónicas desde Madrid sobre la proliferación de partidos nacionalistas, independentistas y localistas en la Cámara Baja.

«Iba a ser la Saturday Night Leaver, según The Sun, y acabó siendo un nuevo capítulo de The Never Ending Story...». Cristina Porteiro escribe en No más prórrogas para el «brexit» sobre el nuevo giro de guion en el Reino Unido.

En las últimas horas

La protesta social contra la desigualdad se ha radicalizado en Chile y ha generado graves disturbios en las calles. Hay al menos diez muertos.

Hoy será noticia

Arranca la semana con la maquinaria para exhumar a Franco ya dentro del Valle de los Caídos. Hoy puede revelarse la fecha definitiva del traslado del cuerpo del dictador.