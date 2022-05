Manuel Domínguez, único gallego con estrella Michelin fuera de Galicia: «Por el sonido de una olla sabes cuál va a ser el resultado final del plato»

—Cuando viene a Galicia, ¿viene a mesa puesta?

—Intento comer fuera, pero alguna vez cocino, aunque lo que más me apetece es el cocidiño que me tiene preparado mi madre siempre que voy.

—¿Alguna vez se ha arrepentido de este trabajo?

—Sí, cantidad de veces he querido tirar la toalla. Aparte de todo es también un negocio, no solo hay que mirar la parte culinaria.

—En 17 años que lleva abierto Lúa habrá habido de todo...

—Sí, picos, altibajos, el covid... Ya no solo es cocinar, sino que hay que mantener un elenco de gente importante. A veces te cansas demasiado, y esto es mantener la ilusión durante tantísimos años, al final, tú también vas cumpliendo, y físicamente no estás como con 25. Levantarte, currar, salir tarde... y así todos los días, no poder disfrutar de una cena con tus amigos...

—¿No puede hacerlo?

—Ahora sí, intento tener algo más de libertad y, de vez en cuando libro, es necesario para poder seguir adelante. Si después de 17 años en el sector no puedo cogerme un sábado libre es que algo he hecho mal. Porque se trabaja también para vivir.

—¿Qué plato le pierde, además del cocido de su madre?

—Me pierde lo que es la celebración gastronómica. Unha pulpada debaixo dun carballo é marabillosa, una churrascada con los amigos, una cena especial en un restaurante gastronómico si vas con gente que sepa apreciarlo...

—El suyo bien podía llamarse Casa de Galicia...

—Vienen muchos gallegos que viven en Madrid, y no creo que vengan solo por la comida. Es un refugio. Es lo que hablamos de lo que me gusta, no es solo la mesa, sino lo que sucede a su alrededor.