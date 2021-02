En directo, resultados en Cataluña: Arrimadas descarta dimitir o destituir a otros dirigentes de Ciudadanos tras  la debacle electoral

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que su formación no va a «cambiar el rumbo» tras el mal resultado electoral en Cataluña y ha dejado claro que los resultados obtenidos en Cataluña no son extrapolables a nivel nacional. Dicho esto, ha achacado su derrota electoral al «juego sucio» que ha sufrido en campaña electoral tras las nuevas declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas.

«Ésa es la última factura que vamos a pagar de ese pasado», proclama.

El PP de Alejandro Fernández, que aspiraba a formar grupo parlamentario, no solo no lo logra sino que pierde un diputado, por lo que no aguanta el tirón de los de Abascal ni pesca en el desguace de Cs. En el 2017, el cuarto escaño, el de Fernández por Tarragona, lo logró con el voto exterior.