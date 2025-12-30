La AP-9 sufrirá la cuarta mayor subida del siglo y deja el viaje A Coruña-Vigo en 21,45 euros

Cabina de peaje de Audasa, en imagen de archivo. CAPOTILLO

Inmediatamente después de que suene la última campanada del nuevo año la AP-9 experimentará la cuarta mayor subida de sus tarifas en lo que va de siglo. El Ministerio de Transportes ha aprobado la actualización de los precios de los peajes para el año 2026 que en el caso de la principal autopista gallega supondrá una subida del 4,68 %. Dicho porcentaje viene determinado por la fórmula que se sigue todos los años para actualizar las tarifas del sector, que supone un aumento del 2,61 %, parámetro a los que en el caso de la AP-9 se suma un 1 % extra acumulable cada año hasta el 2038 para compensar a la concesionaria por el pago de las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago, y una tercera cantidad por la que se repercute parte del IPC del 2023 que quedó congelado para contener la inflación que se había disparado por efecto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Solo en el 2012 y en los dos últimos años Transportes autorizó una subida mayor que la que experimentarán los peajes del vial Ferrol-Tui en el 2026. El índice incremento que se aplicará desde el jueves a la AP-9 solo se activará en la AP-46 de la Costa del Sol y en la AP-7 de Alicante a Cartagena.

Con esta nueva subida que ronda el 5 % el precio del viaje entre A Coruña y Vigo se situará en 21,45 euros, 95 céntimos más que hoy. A falta de que Audasa aplique en cada tramo el redondeo a múltiplos de 5 céntimos que le permite utilizar la legislación para agilizar los pagos de los pocos que aún lo hacen con monedas, los principales tramos tendrán la siguiente variación para los vehículos ligeros:

La otra autopista del Estado en la comunidad gallega, la AP-53 (Santiago-Dozón) tendrá un alza en sus tarifas del 3,64 %, sumando la variación del último año y la parte que le restaba a la concesionaria para recuperar en los precios de los peajes la parte que no aplicó en el 2023. El tramo de Santiago-Ribadulla sube de 1,85 a 2 euros (a falta de que Acega aplique y distribuya entre todos los tramos su derecho al redondeo), Santiago-Bandeira pasa de 3,15 a 3,25, Santiago-Silleda varía de 4,20 a 4,35, y todo el recorrido, de Santiago al Alto de Santo Domingo se queda en 7,25 en lugar de los 7 euros actuales.