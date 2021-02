Feijoo exonera a Casado: «El PP somos todos»

0

La Voz de Galicia

Santiago 15/02/2021

El presidente del PPdeG cree que si Pedro Sánchez no se sintió aludido por el «batacazo» del PSdeG en las autonómicas gallegas, tampoco debe cargarse sobre Pablo Casado el mal resultado de los populares. «El PP somos todos», puso por delante Alberto Núñez Feijoo, que añadió que las conclusiones electorales no son extrapolables y que deben analizarse de forma «medida y distante». El dirigente gallego se remitió al comité ejecutivo que se celebrará mañana martes para «examinar las causas, sin duda», y deslizó su satisfacción por el hecho de que en Galicia no exista la «ruptura» que, a su entender, impera en Cataluña.

Más allá del análisis de la situación en la que queda su partido, Feijoo mostró su preocupación por el avance del independentismo y las consecuencias que se puedan derivar en Cataluña y en el Gobierno de Sánchez e Iglesias, adelantando la posibilidad de que se incremente la dependencia del separatismo a la hora de abordar cuestiones que afectan a toda España, por ello también afirmó que Galicia y el resto de las comunidades «debemos estar muy preparadas y activas para ver el efecto en la gobernabilidad, porque puede traer consecuencias para la equidad, el reparto de fondos o la gestión de la financiación. «Y eso es una muy mala noticia para los gallegos y para el conjunto de los españoles», auguró.

El presidente de la Xunta se mostró expectante sobre la posición que va a tomar el PSC y su candidato Salvador Illa, al que felicitó por ser el más votado y al que le pidió que no siga «coqueteando» con el independentismo. Cree que los socialistas fueron partidarios de ir a votar en una situación epidemiológica -25 puntos de caída, un millón de votos menos- que benefició a las opciones separatistas, más movilizadas, frente a un constitucionalismo que tendría más posibilidades con una alta participación. Ahora, dijo, la responsabilidad de «combatir» al independentismo debe liderarla al PSC, al que le recordó que la renuncia de Ciudadanos hace cuatro años a liderar una alternativa permitió que siguiera aumentando la desafección a España.

Por último, al candidato de su partido, Alejando Fernández, le pidió que inicie «una reflexión y transmitir que la la presencia del PP en el Parlament va a ser útil, con un control útil, sin ruidos, con ideas, sin descalificativos y con propuestas».