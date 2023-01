La nieve y el hielo toman el relevo al viento y la lluvia como protagonistas del temporal

Nieve en Láncara, en la parroquia de Moseiro Nieve en Trives Lolita Vázquez Primera nevada en Curtis (A Coruña) César Quian La nieve en A Pobra de Trives. Lolita Vázquez Primera nevada en A Castellana (A Coruña) César Quian Nieve en Trives Lolita Vázquez Paisaje helado en Curtis (A Coruña) César Quian Estampa nevada en A Pobra de Trives. Lolita Vázquez Primera nevada en Curtis (A Coruña) César Quian Primera nevada en Montesalgueiro (A Coruña) César Quian Nieve en Trives Lolita Vázquez La nieve en A Pobra de Trives. Lolita Vázquez Nieve en Trives Lolita Vázquez La nieve llega a Covelo Juan Ramón Paz Castiñeiras La nieve se dejó ver en A Castellana (A Coruña) César Quian La ciudad de Lugo, en la calle alcalde Novo Freire, se despertó con un manto blanco Primera nevada en Melide NOGUEROL La nieve se deja ver A Coruña César Quian Así estaba a las nueve de la mañana de hoy el corredor Monforte-Lalín en el tramo de subida al monte Faro desde Chantada El casco viejo de A Pobra de Trives ha amanecido completamente nevado Lolita Vázquez La nieve en Covelo Juan Ramón Paz Castiñeiras Nieve en Palas de Rei (Lugo) ELISEO TRIGO | EFE Nieve en el casco urbano de Becerreá Nieve en la A-8 en O Fiouco XOSÉ MARÍA PALACIOS La nieve en Melide NOGUEROL Primera nevada en Covelo Juan Ramón Paz Castiñeiras

Tercera jornada del temporal que azota a Galicia, y las incidencias registradas desde que comenzó en la medianoche del lunes rozaban, a las seis de esta mañana, las 1.300, según datos del 112. Solo durante esta pasada madrugada se han contabilizado 160.

El hielo, el granizo y la nieve se están convirtiendo en los grandes protagonistas este miércoles. Las nevadas han afectado a distintas carreteras, provocando problemas de circulación, sobre todo en las primeras horas de la mañana. De hecho, tanto en la A-6 como en la A-8 se han activado alertas amarillas que prohíben el paso de vehículos pesados, por lo que la Guardia Civil procedió a «embolsar» camiones en ambas autovías, desviándolos hacia zonas habilitadas.

En la del Autovía del Cantábrico, la zona afectada es la del Alto do Fiouco, en Mondoñedo. Pero las mayores complicaciones se han dado en la A-6. A media mañana la Autovía del Noroeste estaba cortada al tráfico entre los kilómetros 451 y 484, a su paso por O Corgo, y ya había estado cerrada unos minutos esta mañana, porque un camión se quedó atascado en la salida de Pedrafita do Cebreiro.

No fue el único vehículo momentáneamente atrapado por la capa blanca. En Sarreaus (Ourense), el conductor de un autobús que circulaba por la OU-113 hacia las siete de la mañana dio aviso de que no podía reanudar la marcha, hasta que operarios de conservación de carreteras procedieron a limpiar la vía. Algo más tarde, hacia las 8.40, en Os Blancos (Ourense), tres vehículos eran incapaces de seguir circulando por la OU-1112 a partir del kilómetro 6. Algo similar ocurrió en la DP-2104 en Cerceda (A Coruña).

La nieve causa problemas en numerosas carreteras ourensanas María Cobas

Difícil traslado de un enfermo en Sarria y 50 vecinos atrapados en Cualedro

En general, la situación es complicada en las carreteras secundarias de la montaña lucense, con vías cortadas por árboles desplomados por el peso de la nieve, pero también con dificultades por la aparición de placas de hielo y por la propia acumulación de nieve.

Sucede, por ejemplo, en Pedrafita, donde su alcalde, José Luis Raposo, ha declarado a EFE que «a situación está dura, está nevando a todo nevar e hai unha xiada tremenda, practicamente todas as carreteras do concello están afectadas, houbo máis neve que noutras ocasións, pero o xeo é perigoso, e tamén hai árbores caídas por todas partes». El regidor, que pasó media noche a bordo de un camión quitanieves, tuvo que ayudar a trasladar a una persona que enfermó hacia las tres de la mañana: «De noite daba pánico sair á carretera. Ao final conseguimos sacar á persoa da casa, trasladárona en todoterreo unha parte do camiño, e logo recollina eu no camión», ha explicado.

La nevada llega a las principales carreteras del sur de Lugo La Voz

En el municipio ourensano de Cualedro, la aldea de Baldriz, con unos cincuenta vecinos, quedó incomunicada por la caída de un pino, que se vino abajo por el peso de la nieve acumulada. El alcalde, Luciano Rivero, confirmó a Europa Press que tuvo que contactar con Protección Civil para que cortasen el árbol y pudiese pasar la máquina quitanieves del Ayuntamiento. El paso a la aldea quedó reabierto hacia las once menos veinte de la mañana.

El aire del Ártico mantiene en alerta hoy a Galicia por nieve a partir de 400 metros Xavier Fonseca

Accidentes múltiples por el hielo y el granizo

El 112 recibió avisos por el efecto de las nevadas en diversas carreteras. Así, hacia las cuatro y media de la madrugada les comunicaban que en Riós (Ourense) se había cortado al tráfico de vehículos pesados la A-52 en su kilómetro 150, porque la nieve hacía difícil circular. También recibieron avisos por la presencia de nieve en la AP-9 a la altura de Mesía.

Además, el hielo y las granizadas provocaron dos accidentes de tráfico múltiples en Ponteareas (Pontevedra). Ocurrieron en la A-52. Uno de ellos implicó a tres coches, pero no hubo heridos. El otro fue una colisión de cuatro vehículos, y el 061 tuvo que trasladar a dos personas.

Las bajas temperaturas, además de estos problemas, también están dejando las primeras estampas blancas del año en los municipios del área de Vigo, como O Covelo o A Cañiza.

La comarca de Melide amanece nevada La Voz

Árboles, postes y farolas caídas

No solo la nieva está haciendo complicado circular por las carreteras gallegas. En Vilalba (Lugo), una importante cantidad de tierra y piedras cortó casi por completo al tráfico la LU-P-6502 en el kilómetro 35. En la LU-636 que une Becerreá y Sarria un árbol afectaba a la circulación en el kilómetro 29, y otro árbol cortó la carretera que va de Toro a Laza en la provincia de Ourense.

Y es que el viento volvió a ser intenso esta madrugada, aunque amainó ligeramente con respecto a los días anteriores. Solo tres estaciones de Meteogalicia registraron ráfagas de más de cien kilómetros por hora. Fueron la de Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (107,7 km/h); la de Cabo Udra, en Bueu (102,3); y la de Lira, en Carnota (100,7).

Amaina el temporal en A Coruña, pero la nieve hace acto de presencia T. Rivas

Así las cosas, en Vigo un particular avisó a los bomberos hacia las cinco y media de la madrugada porque un poste había caído sobre su vehículo. Antes, hacia las dos, y en A Coruña, una farola cayó sobre un coche en el barrio de Elviña. En Tomiño, un turismo colisionó contra un árbol caído en la carretera. En ninguno de estos casos hubo que lamentar daños personales. Ya en Ortigueira, una familia llamó al 112 pasadas las ocho de la mañana porque un árbol caído les impedía salir de su vivienda.

Árboles caídos y desprendimientos, coletazos del temporal de viento y lluvia que azotó Ferrolterra A. C. / R. P.

Más allá de problemas de circulación, durante la madrugada también se recibieron avisos de distintas zonas de varias localidades por cortes de luz. Sucedió, por ejemplo, en al menos tres calles de Vilagarcía (Pontevedra), y también en el lugar de Rus, en Carballo (A Coruña). En algunos municipios de Os Ancares, como Becerreá, refieren que están sufriendo apagones constantes.

El temporal en Lugo: nieve en la ciudad, colapso en las carreteras y apagones LA VOZ

Una veintena de ríos en alerta

Tras la jornada del martes, marcada por las inundaciones en diversos puntos de Galicia, con situaciones tan espectaculares como la vivida en Begonte, donde hubo que rescatar a varios vecinos con zódiacs y motos de agua, la Xunta mantienen en alerta por posibles desbordamientos casi una veintena de ríos: son el Ladra a su paso por Insua, el Neira en O Páramo, el Sil en O Barco de Valdeorras, el Miño a su paso por Lugo, A Peroxa y Ourense, el Avia en Ribadavia, el Miño en la zona de Salvaterra, el Tea en Bouza Do Viso, en Ponteareas, el Louro en Tui, el Ladra en la citada Begonte, el Ouro a su paso por Foz, el Covo en Cervo, el Mera en Ortigueira, el Eume-Ribeira en As Pontes, el Mandeo a su paso por Aranga y Betanzos, el Mendo también en Betanzos, el Tambre en la zona de Oroso, el Furelos a su paso por Santiso, el Lérez en Pontevedra y el Oitavén en Soutomaior.