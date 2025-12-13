El jugoso botín logrado por los cinco encapuchados en el asalto a un piso de Carballo: 80.000 euros en metálico y numerosas joyas

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

Dos agentes del área de Criminalística de la Guardia Civil inspeccionan y recaban datos en el piso asaltado en Carballo.
Los delincuentes ataron con bridas a siete personas en una vivienda de la céntrica rúa Vázquez de Parga

13 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cinco hombres, todos ellos encapuchados, asaltaron a punta de pistola a un matrimonio de octogenarios y a otras cinco personas en un piso de Carballo. La alerta se activó en torno a las nueve y

